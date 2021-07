Die jüngsten Öffnungsschritte gehen auch im Ybbstal mit einer merklichen Entspannung am Arbeitsmarkt einher. Im Vergleich zum Vorjahr waren Ende Juni beim AMS Waidhofen um 42,1 Prozent weniger Personen als arbeitslos vorgemerkt.

Besonderes Augenmerk richtet man am AMS auf Personen, die bereits seit längerer Zeit ohne Job sind. Pandemiebedingt hat sich im Ybbstal die Zahl jener, die zumindest ein Jahr schon als arbeitslos gemeldet sind, seit Jahresbeginn um 230 Prozent auf 46 Personen erhöht.

„Deswegen sind wir eng mit den Betrieben in der Region in Kontakt, um mit konsequenter Vermittlung und zielgerichteten Fördermaßnahmen die Chancen auf einen beruflichen Neustart zu erhöhen“, berichtet Waidhofens AMS-Leiterin Anita Prüller. Acht Langzeitarbeitslose haben so seit Jänner den Wiedereinstieg ins Berufsleben geschafft – um 100 Prozent mehr als im Vorjahr.

„Das widerlegt die weit verbreitete Meinung, dass Langzeitarbeitslose nicht arbeiten wollen“ Christoph Kalteis

Um Personen, die schon länger ohne Job sind, wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren, arbeitet man am AMS auch eng mit dem Magistrat Waidhofen zusammen. Die gute Kooperation hat sich zuletzt im Falle einer Kundin, die bereits seit 2019 als arbeitslos vorgemerkt war, bewährt. Über eine vorgeschaltete Mitarbeit im Projekt J.O.B. bekam sie ein Dienstverhältnis am Magistrat. „Das widerlegt die weit verbreitete Meinung, dass Langzeitarbeitslose nicht arbeiten wollen“, sagt der Leiter der Personalabteilung am Magistrat, Christoph Kalteis.

„Wichtig ist, die Leute wieder jobfit zu machen. Gerade das Magistrat hat hier auch eine soziale Verantwortung.“ Die neue Mitarbeiterin sei ein echter Gewinn.