Waidhofen/Ybbs: Langzeitarbeitslosigkeit geht weiter zurück

Weiterhin erfreulich ist die Entwicklung am Ybbstaler Arbeitsmarkt. Mit Ende April waren 236 arbeitslose Personen beim AMS Waidhofen gemeldet, um 162 weniger als im Vorjahr. Das bedeute einen historischen Tiefstand, berichtet AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller. Besonders erfreulich sei dabei der Rückgang bei den Langzeitarbeitslosen, die länger als sechs Monate in Vormerkung sind. Hier verzeichnet man am AMS Waidhofen 73 Personen weniger als Ende April 2021. Das ist ein Minus von 68,9 Prozent.

AMS-Chefin Anita Prüller freut die positive Entwicklung. Foto: AMS

Dem gegenüber stehen 545 offene Stellen. „Die derzeit sehr gute Auslastung unserer Unternehmenskunden und der damit einhergehende Bedarf an Arbeitskräften eröffnet auch Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, die Möglichkeit des beruflichen Wiedereinstiegs“, sagt Prüller. Aktuell betreut man am AMS Waidhofen elf Personen, die schon länger als ein Jahr arbeitslos sind – um 79 Prozent oder 42 Personen weniger als im Vorjahr.

Derzeit sind auch fünf vor dem Ukraine-Krieg geflüchtete Menschen am AMS vorgemerkt. „Unser Anliegen ist es, den Betroffenen rasch zu helfen und ihnen so Sicherheit und Stabilität zu geben“, sagt Prüller. „Wir werden mit rascher und konsequenter Vermittlung alle bei uns vorgemerkten Personen beim Wiedereinstieg ins Erwerbsleben unterstützen.“

