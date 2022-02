Wirtschaftsmotor im Ybbstal läuft

Nach wie vor sehr positiv ist die Entwicklung am Ybbstaler Arbeitsmarkt. 501 Personen waren Ende Jänner am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind im Vergleich zum Jänner 2021 um 225 Personen weniger. Das ist ein Minus von 31 Prozent. „Dieser Rückgang der Arbeitslosigkeit beweist, dass der Wirtschaftsmotor läuft“, hält AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller fest. „Die starke Nachfrage nach Arbeitskräften hält ungebrochen an.“

So lag die Zahl der sofort verfügbaren offenen Stellen Ende Jänner bei 419. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 127,7 Prozent. Darüber hi naus waren Ende Jänner 59 Lehrstellen sofort verfügbar – gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 90,3 Prozent. Allein im Jänner wurden der AMS-Geschäftsstelle Waidhofe 145 freie Stellen und Lehrstellen gemeldet. „Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt passen aber nicht immer zusammen“, sagt Prüller und verweist darauf, dass 20 Prozent aller Jobsuchenden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen gesundheitliche Probleme hätten.

„Vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräftenachfrage müssen wir alles daran setzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht infrage kommen“, meint die AMS-Chefin. „Hinzu kommt, dass es auch Jobsuchende gibt, die am ersten Arbeitsmarkt nicht mehr reüssieren können. Unser Ziel ist, auch sie ins Erwerbsleben zu integrieren, indem wir Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit finanzieren.“

Seitens des AMS setzt man dafür auf intensive Beratung. Am AMS Waidhofen führt diese die dafür spezialisierte REHA-Beraterin Susanna Raab durch. Mit Erfolg: Gegenüber dem Vorjahr verzeichnet man auf der Geschäftsstelle bei arbeitslosen Personen mit einer anerkannten gesundheitlichen Beeinträchtigung einen Rückgang von 41,3 Prozent. Das sind um 19 Personen weniger als im Jänner 2021. Neben der qualifizierten Beratung sei dieser Erfolg auch der guten und konstruktiven Zusammenarbeit mit den Unternehmen geschuldet, hält Prüller fest.

Die Arbeitslosenquote für das Jahr 2021, die nun vorliegt, betrug im Ybbstal 3,4 Prozent. Das ist niederösterreichweit der niedrigste Wert.

