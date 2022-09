Ybbstal: 1.076 freie Stellen im heurigen Jahr besetzt

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

290 Personen – 155 Frauen und 135 Männer – waren Ende August am AMS Waidhofen als arbeitslos vorgemerkt. Das sind um 33 Personen weniger als im Vormonat. Im Vergleich zum Vorjahr waren Ende August 2022 um 65 Personen weniger ohne Job. Damit sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vorjahr um 18,3 Prozent. Dem gegenüber stehen 658 sofort verfügbare offene Stellen, die Ende August am AMS Waidhofen gemeldet waren – um 261 mehr als im Vorjahr. Dazu kommen noch 57 offene Lehrstellen. Die Arbeitslosenquote lag im Ybbstal Ende Juli bei 2,7 Prozent. Das ist gegenüber dem Vorjahr ein Minus von 0,1 Prozent.

„So erfreulich die anhaltende positive Arbeitsmarktentwicklung ist, so schwierig gestaltet sich aktuell unser Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und – nachfrage“

AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller

„So erfreulich die anhaltende positive Arbeitsmarktentwicklung ist, so schwierig gestaltet sich aktuell unser Matching zwischen Arbeitskräfteangebot und – nachfrage“, hält AMS-Geschäftsstellenleiterin Anita Prüller fest. „20 Prozent aller Jobsuchenden im Arbeitsmarktbezirk Waidhofen haben Vermittlungseinschränkungen, wie gesundheitliche Probleme. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit steht daher weiter ganz oben auf unserer Agenda.“ Bundesweit top ist man in Niederösterreich beim Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit. Auch im Bezirk Waidhofen geht die Zahl der Personen, die bereits ein Jahr oder länger auf Arbeitssuche sind, weiter zurück: „Aktuell sind in unserem Arbeitsmarktbezirk nur noch acht langzeitarbeitslose Personen vorgemerkt“, führt Prüller aus. „Das ist ein Rückgang gegenüber August 2021 um 76 Prozent.“

Als Erfolgsrezept für die Entwicklung in dieser Zielgruppe sieht die Waidhofner AMS-Chefin die intensive Beratung sowie die Zusammenarbeit mit dem Service für Unternehmen und den Unternehmen selbst.

„Im Laufe dieses Jahres haben die Beraterinnen und Berater am AMS Waidhofen den arbeitsuchenden Kundinnen und Kunden bereits über 4.352 Vermittlungsvorschläge gemacht“, erzählt Prüller. „1.076 freie Stellen konnten heuer bereits mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden, 73 Prozent innerhalb von drei Monaten. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 39 Prozent.“

