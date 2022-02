Spray-Kunst in Waidhofen/Ybbs: Postkarte im Großformat

Der Waidhofner Spray-Künstler Pascal Gruber, alias RoxS konnte in Absprache mit der Stadt Waidhofen bereits mehrere Flächen im öffentlichen Raum künstlerisch gestaltet. Damit wurde nicht nur ein wichtiges Zeichen für die Akzeptanz und Sichtbarkeit von Sprühkunst gesetzt, Waidhofen wurde damit auch zu einer Freiluftgalerie für die Werke des aufstrebenden Künstlers. Die neueste Arbeit von RoxS ist nun auf der Zell an der Unterseite der Weitmannbrücke zu finden. Auf einer Fläche von 16 mal 1,8 Metern entwarf der Spray-Künstler hier einen Willkommensgruß an Besucher der Stadt oder „Waidhofens größte Postkarte“, wie er das Werk auch nennt. „Ich wollte etwas mit Waidhofen-Bezug machen“, erzählt Gruber. „Stilistisch wollte ich mich an Postkartenmotiven anlehnen, so entstand die Idee. Dann habe ich mir überlegt, was ist typisch für Waidhofen und das dann verschachtelt reingepackt.“ So sind auf dem Werk nun ein Schmied, Stadt- und Schlossturm, der Blick zur Basilika Sonntagberg, das Bahnviadukt, der Blick vom Rabenberg auf die Stadt und auch die an der Ybbs heimischen Enten zu sehen.

Öffentlicher Raum als Leinwand genutzt

Der heute 27-jährige Künstler begann im Alter von 14 Jahren mit dem Sprayen, das er sich im Selbststudium beibrachte. „Ich habe anfangs nicht so viel gemalt wie jetzt und der Stil war ein ganz anderer“, erzählt Gruber. „Es waren aber erste Erfahrungen mit der Technik. Bis heute hat da auf jeden Fall ein Reifeprozess stattgefunden.“ Die erste Zusammenarbeit mit der Stadt Waidhofen fand 2018 statt, als jemand gesucht wurde, der eine im Zuge der Straßenverbreiterung in der Lewald-Kurve beim IFE-Steg entstandene Betonwand künstlerisch gestalten sollte. Gruber erhielt den Auftrag und schuf dort eine Skyline, die den Auftakt zu einer seither andauernden Kooperation darstellte. Werke von RoxS sind in Waidhofen unter anderem bei der YOURS-Bar, am Spielplatz beim Tenniszentrum sowie am beta campus auf der Zell zu finden. „In Waidhofen ist viel von mir zu sehen, weil ich auch Plätze suche, um Sachen ausprobieren zu können. Diese Brückenwand war zum Beispiel eine super Gelegenheit für mich, etwas auszuprobieren ohne weit weg fahren zu müssen. Ich bin an die Stadt herangetreten und habe gefragt, ob ich die Stelle bemalen könnte, sie haben ja gesagt und mir freie Hand gelassen.“

Vom Hobby-Sprayer zum Berufskünstler

Seit 2020 betreibt Pascal Gruber das Sprayen nun auch beruflich als selbstständiger Künstler. „Das war nochmal ein großer Schritt für mich“, erzählt er. Außerhalb von Waidhofen sind seine Arbeiten auch meist eher in Galerien als im öffentlichen Raum zu finden. Die letzte Ausstellung fand vergangenen Herbst in München statt, für kommenden Juli ist eine Zusammenarbeit mit der KIAM Galerie in Amstetten geplant.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden