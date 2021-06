Das Bundesdenkmalamt hat in Österreich mehr als 2.100 Orte ausfindig gemacht, an denen es während des Zweiten Weltkrieges NS-Lager gegeben hat. Manche dieser Orte wurden vergessen, andere wurden von Historikern akribisch aufgearbeitet und öffentlich thematisiert. Im Ybbstal gibt es mehrere Schauplätze, die an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern.

Orte, wo Zwangsarbeitslager, KZ-Außenstellen oder Kriegsgefangenenlager beheimatet waren, waren zum Beispiel der Körner Hof in Böhlerwerk, Gleiß, Hollenstein, Hilm, St. Leonhard/Walde, Weyer und in einige Stätten in Waidhofen: Konradsheim, Hauptbahnhof, Fuchslueg, Windhag und der Sandhof in Windhag. Der Stadthistoriker Walter Zambal hat sich intensiv mit der NS-Zeit in Waidhofen auseinandergesetzt. Besonders letzterer Stätte, also dem Sandhof in Windhag, widmete Zambal viel Zeit bei seinen Recherchen.

Windhager Bauernhof war Umschulungslager

Von 1939 bis 1943 befand sich im Bauernhof Sandhof in Windhag, Kronhobl 3, ein sogenanntes „Umschulungslager“ für vorwiegend aus Wien stammende Juden. Es wurde von der SS betrieben und scheint unter dem Eigentümer „Auswanderungsfonds Wien“ auf.

Während der ursprüngliche offizielle Stempel des Lagers noch die Bezeichnung „Auswanderungsfonds Wien Gut Sandhof“ aufweist, trägt der offizielle Lagerstempel ab 1940 die Bezeichnung „Umschulungslager Gut Sandhof Windhag b. Waidhofen a.d. Ybbs“. Von der ursprünglichen Idee einer Umschulung war aber bald nichts mehr übrig geblieben. Der Sandhof galt bis 1943 mehr als Erholungsheim für SS-Angehörige, in dem die Juden Zwangsarbeit leisten mussten.

Das Bauernhaus wurde von den jüdischen Zwangsarbeitern neu aufgebaut und bestand aus den noch heute existierenden Gebäuden sowie einer Wohnbaracke für die Lagerinsassen.

Walter Zambal hat sich Jahrzehnte mit der NS-Zeit in Waidhofen beschäftigt. Das, was es in Waidhofen zu recherchieren und dokumentieren gab, hat er gemacht. „Ich denke, da habe ich alles so gut wie möglich aufgearbeitet. Kriegsgefangene gab es aber natürlich nicht nur in Lagern. Sondern französische Kriegsgefangene waren auch in verschiedenen Bauernhäusern in Waidhofen untergebracht“, schildert der Historiker.

Lager in Böhlerwerk nie aufgearbeitet worden

Ein großes Lager befand sich auch in Böhlerwerk, am Körner Hof. Dort waren an die 1.000 Fremdarbeiter beschäftigt. „Da ist leider nie etwas aufgearbeitet worden. Die Akten dazu dürften nach einer gewissen Zeit verbrannt worden sein“, bedauert Zambal. Gegen Kriegsende kam es dann zur Auflassung vieler Kriegsgefangenenlager.

Die Gefangenen wurden in langen Zügen nach Westen geführt und viele dieser „Todesmärsche“ führten über Waidhofner Gemeindegebiet. Eine Route dieser Transporte war über St. Leonhard am Walde. Eine Quelle schildert die Ereignisse wie folgt: Am 6. April 1945 wurden Insassen eines Konzentrationslagers durch Leonhard getrieben. Manche schätzen, dass bis zu 2.000 durchgetrieben wurden. Bei Kollalehen lagerte eine Gruppe eine Nacht, bewacht von der SS.

Wenn sich einer bewegte, wurde auf ihn geschossen. Sieben Menschen wurden dabei getötet. Nächsten Tag wurde noch einer erschossen im Katzengraben. Angeblich wurden sie nach Oberösterreich weitergetrieben. Auch in der Chronik der Marktgemeinde Allhartsberg wird dieser Todesmarsch erwähnt und am Friedhof in Allhartsberg befindet sich heute noch ein Grab mit der Aufschrift „Ruhestätte von sieben unbekannten KZlern“. Dabei handelt es sich um jene sieben Häftlinge, die auf diesem Todesmarsch bei Hiesbach „niedergeknallt wurden“.