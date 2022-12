Skisaison im Ybbstal startet

Werbung

Zwei Tage später als ursprünglich geplant, wird man im Skigebiet Forsteralm am kommenden Freitag, 16. Dezember, um 17 Uhr mit einem Flutlichtskifahren in die Skisaison starten. Am Samstag beginnt dann der reguläre Skibetrieb mit neuen Betriebszeiten. Wie berichtet werden die Lifte 1a, 1c und der Übungslift, so genug Schnee vorhanden ist, heuer bis Ende Februar immer von Donnerstag bis Sonntag (9 bis 16 Uhr) laufen. Mittwoch und Freitag kann man von 17 bis 20 Uhr Flutlichtskifahren. In den Ferien werden die Öffnungszeiten ausgeweitet. „Wir haben bereits genug Schnee, wollen aber wirklich bestens präparierte Pisten bieten“, begründet Forsteralm-Geschäftsführer Andreas Hanger die Verschiebung des Saisonstarts.

Die nächsten Tage will man im Skigebiet zwischen Ober- und Niederösterreich noch dafür verwenden, um kräftig zu beschneien. Hanger: „Wir hoffen, dass dann die Temperaturen so niedrig bleiben, dass wir mit der Schneedecke gut über die Saison kommen.“ Ab Jänner verzichtet man auf der Forsteralm aus Kostengründen nämlich auf Kunstschnee.

Am Königsberg in Hollenstein sollen die Lifte 4, 5 und der Seillift am Samstag den Betrieb aufnehmen. „Wir haben 20 bis 30 Zentimeter Neuschnee und beschneien auf Hochtouren“, ist Geschäftsführer Herbert Zebenholzer zuversichtlich, dass es mit dem Saisonstart am Wochenende klappt.

