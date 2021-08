Es ist ein Prestige-Auftrag und stellt gleichzeitig einen mehrjährigen Posten in den Auftragsbüchern des Waidhofner Unternehmens Plank Lohn- und Industrielackierungen dar: der legendäre Pandur Panzer des Österreichischen Bundesheers. Der Name bezieht sich auf die historische Militäreinheit der Panduren.

Was wohl viele nicht wissen, ist, dass der Mannschaftstransportpanzer, der von GD European Land Systems Steyr entwickelt und seit 1979 hergestellt wird, in Waidhofen sein äußeres Erscheinungsbild verpasst bekommt; nämlich in der Lohn- und Industrielackierungen GmbH Plank im Business Park Patertal. Eine modifizierte Variante wurde 1996 im Österreichischen Bundesheer eingeführt, nämlich der Pandur Evolution, der weltweit in den Heeren als einer der beliebtesten Radpanzer zum Mannschaftstransport gilt.

Das Österreichische Bundesheer verfügt derzeit über 34 dieser Fahrzeuge. General Dynamics European Land Systems Steyr hat jedoch bereits einen Auftrag für 30 weitere Fahrzeuge erhalten, die allesamt in Waidhofen lackiert werden. „Für die Bearbeitung einer Panzerwanne und der darauf angebrachten Teile benötigen wir jeweils zwei Wochen, dann kommt die nächste Wanne“, sagt Plank-Geschäftsführer Peter Lippert.

Auch wenn die Wanne des Panzers in der High-Tech-Lackierhalle der Firma Plank automatisch lackiert wird, sind dennoch sehr viele manuelle Lackierschritte notwendig. „Es ist eine äußerst exakt auszuführende Arbeit“, sagt Lippert.

Für Ministerin Tanner ist das Projekt ein gutes Beispiel dafür, wie Investitionen des Bundes und des Bundesheeres in den Regionen ankommen. „Die Aufträge erstrecken sich bis ins Jahr 2023“, sagte Tanner.