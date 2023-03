Geld für Radwegbau in Sonntagberg

Einig in allen Tagesordnungspunkten waren sich ÖVP und SPÖ einmal mehr am Montag der Vorwoche im Sonntagberger Gemeinderat.

288.700 Euro gaben die Mandatare dabei für die Realisierung der ersten Phase des Projekts zur Attraktivierung des Ybbstalradwegs zwischen Ybbs und Waidhofen im Gemeindegebiet frei. In Sonntagberg wird dieser weiterhin auf der linken Ybbsseite flussaufwärts Richtung Waidhofen führen. Bei dem freigegebenen Betrag handelt es sich um eine Vorfinanzierung. Letztendlich werden Kosten von 96.233,24 Euro bei der Gemeinde verbleiben.

Umgesetzt werden soll das Projekt in den nächsten zwei Jahren. Die erste Phase umfasst Maßnahmen am Bahnbegleitweg zwischen dem Bahnhof Hilm und Rosenau sowie beim Berghausweg in Böhlerwerk. Darin enthalten sind Beschilderungen und Bodenmarkierungen ebenso wie die Umsetzung eines Rastplatzes.

Kostenintensiver wird dann die zweite Phase des Projekts, die Sonderbauwerke, wie Maßnahmen an der Unterführung in Bruckbach und den Anschluss an die geplante Radbrücke aus Kematen, umfasst. „Das ist sehr positiv, dass dieses Projekt nun in die Gänge kommt“, freut sich Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP).

In der Sitzung beschlossen wurde auch die Ausfinanzierung für den weiteren Glasfaserausbau im Gemeindegebiet. Dieser betrifft nun den ländlichen Raum. Dafür wurden Gesamtkosten von 664.000 Euro veranschlagt, wobei nach Erhalt der Bundesförderung rund 251.000 Euro bei der Gemeinde verbleiben. Mit zusätzlichen Fördergeldern des Landes wird aber noch gerechnet. „Mit diesem Beschluss haben wir die Basis für den weiteren Glasfaserausbau geschaffen“, sagt Ortschef Raidl. Er rechnet, dass dieses Projekt zwei bis drei Jahre dauern wird.

Am Ankauf eines Mannschaftstransportfahrzeugs für die FF Doppel beteiligt sich die Gemeinde mit 36.083,20 Euro.

