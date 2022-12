Allhartsberg: Überschuss im Haushalt

Werbung

Der Rechnungsvoranschlag für das Jahr 2023 wurde am Donnerstag der Vorwoche vom Allhartsberger Gemeinderat einstimmig beschlossen. Im Operativen Haushalt ergibt sich im kommenden Jahr ein Überschuss von 381.300 Euro. Die Schulden sollen bis Jahresende gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2022 um 330.000 Euro abgebaut werden.

Eine der größten Investitionen 2023 ist die Fertigstellung der Wasserverbindungsleitung nach Amstetten. 1,845 Millionen Euro werden investiert. Bürgermeister Anton Kasser (ÖVP) ist zuversichtlich, dass die Leitung Mitte des Jahres schon in Betrieb gehen kann.

1,012 Millionen Euro fließen in den weiteren Glasfaserausbau. So wird etwa nächstes Jahr im Zuge der Landesstraßensanierung nach Hiesbach neben dem Bau eines Radwegs auch die Glasfaserleitung gleich mitverlegt. „Ich gehe davon aus, dass Hiesbach neben anderen Bereichen nächstes Jahr schon zur Gänze an das Glasfasernetz angeschlossen werden kann“, sagt Kasser.

Neben dem Budget wurde in der Gemeinderatssitzung auch der Ankauf des alten Postverteilerzentrums in Kröllendorf durch die Gemeinde um 510.000 Euro beschlossen. Die SPÖ ging dabei nicht mit.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt betraf die Anhebung der Subventionen für alle Vereine der Gemeinde um zehn Prozent. Für das Jahr 2023 gibt es, um die Teuerung abzufedern, eine zusätzliche Erhöhung der Fördergelder um fünf Prozent. Der Antrag wurde einstimmig angenommen.

