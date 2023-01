Hollenstein: Investitionen sind geplant

Werbung

Der Gemeinderat hat den Voranschlag für 2023 beschlossen. Der operative Haushalt weist Einnahmen und Ausgaben in der Höhe von 4,52 Millionen Euro auf. Im Budget ist ein Abgang von 75.300 Euro ausgewiesen.

Im Straßenbau soll es Verbesserungen in der Osterbergersiedlung und am Schulplatz geben. Auch die Asphaltierung der Steinhaussiedlung wurde in das Programm aufgenommen. „Wenn die finanziellen Mittel reichen, werden auch weitere Straßenbauabschnitte angedacht“, heißt es vonseiten der Gemeinde. Die Straßenbeleuchtung soll im neuen Jahr auf Led-Technik umgestellt werden. Die Gemeinde plant zum Zweck des Energiesparens die Abschaltung der Straßenbeleuchtung zwischen 23 und 5 Uhr. Darüber hinaus soll im Frühjahr der Hochwasserschutz an der Ybbs sowie beim Aubodenbach und bis Ende 2023 bei der Mure Gallenzen fertiggestellt werden.

Kleinkinderbetreuung und weiterer Gruppenraum

Im Bildungsbereich wird die Gemeinde eine große Investition in den Kindergarten tätigen. Um den Anforderungen des neuen Kindergartengesetzes gerecht zu werden, wird die Errichtung einer Kleinkinderbetreuung und die Errichtung eines weiteren Gruppenraums im Kindergarten angedacht. Im neuen Budgetjahr wird die Gemeindeverwaltung einen neuen Kommunaltraktor anschaffen. Weiters ist die Errichtung eines Kleinkraftwerks am Königsberg geplant. „Auch 2023 wird gerade im finanziellen Bereich eine besondere Herausforderung werden. Wir haben uns einige Projekte vorgenommen, werden aber erst im Laufe des Jahres sehen, ob wir diese auch alle umsetzen können. Gerade in Zeiten wie diesen müssen wir sorgsam und mit Bedacht agieren“, sagte Bürgermeisterin Manuela Zebenholzer.

„Im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit“ befürwortete die ÖVP Hollenstein das Budget. Die aktuelle Situation mache es besonders schwierig, einen Voranschlag zu erstellen. „Leider fehlen im Voranschlag Maßnahmen zum Ausstieg aus dem Öl. Wir finden es beschämend, dass unsere ,Naturparkschule‘ noch immer so klimaschädlich beheizt wird“, hieß es vonseiten der VP.

Die Liste FAIR stimmte gegen den Nachtragsvoranschlag 2022 sowie den Voranschlag 2023. „Es stimmt, dass viele gute Projekte im kommenden Jahr umgesetzt und auch von der Liste FAIR mitgetragen werden“, sagte Liste-FAIR-Obmann Andreas Schneiber. Allerdings: „ Im Juli wurde von der SP-Fraktion eine Strompreiserhöhung für die Haushalte in der Höhe von 4,56 Cent beschlossen, wodurch sich aus dieser Position Mehreinnahmen von rund 290.000 Euro für den Licht- und Kraftvertrieb (LKV) der Gemeinde ergeben hätten müssen. Wir mussten bei beiden Voranschlägen dagegen stimmen, da laut unserer Auffassung die Zahlen des LKV absolut intransparent und nicht nachvollziehbar dargestellt wurden. Ebenso konnte die SP-Fraktion beziehungsweise Gemeindeverwaltung auf Nachfrage keine schlüssige Erklärung zu den Mehreinnahmen des LKV abgeben “, sagte Schneiber.

