Kosmetik für Dorfplatz in St. Georgen/Reith

Änderungen in der Raumplanung, Vermessungsaufträge und der Abschluss von Schneeräumverträgen standen bei der Gemeinderatssitzung in St. Georgen/Reith am Dienstag der Vorwoche auf der Tagesordnung.

Ebenfalls auf der Agenda fand sich ein Grundsatzbeschluss über die Gestaltung des Dorfplatzes. Im Zuge der heurigen Sanierung der Landesstraße durch St. Georgen/Reith wolle man Synergien nutzen, um dieses Projekt umzusetzen, berichtet Bürgermeister Josef Pöchhacker (ÖVP). Gravierende Umgestaltungen werde es allerdings nicht geben, hält der Ortschef fest. „Wir wollen den Platz weiterhin für verschiedenste Aktivitäten und Festivitäten praktikabel halten. So soll es etwa weiterhin möglich sein, hier ein Zelt aufzubauen. Grünelemente und neu gestaltete Plätze zum Rasten kann ich mir aber gut vorstellen.“ Die Details soll nun ein Arbeitskreis festlegen.

Dass die Straße durchs Dorf von der Abzweigung zur Kirche bis zur Ortstafel Richtung Kogelsbach nun endlich erneuert werden soll, freut den Bürgermeister. „Die letzte Sanierung liegt hier schon 30 Jahre zurück“, sagt Pöchhacker.

Weiters auf der Tagesordnung des Gemeinderats standen Adaptierungsarbeiten bei der Feuerwehrgarage.

