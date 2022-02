Neue Heizung und E-Auto in Sonntagberg

Einstimmigkeit herrschte bei der Gemeinderatssitzung in Sonntagberg am Montag. Zu Beginn berichtete Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) über aktuelle Entwicklungen in der Gemeinde.

Gut voran gehe der Glasfaserausbau, sagte Raidl. Von den 600 Haushalten im ersten Ausbaugebiet würden derzeit die ersten ihren Anschluss erhalten. Am Laufen sei auch die Ortskernentwicklung in Rosenau. Hier sollen erste Schritte im Bereich des Bahnhofs gesetzt werden. Noch gesucht wird ein Betreiber des Freibad-Buffets in Böhlerwerk.

Von der Arbeit im Sozialausschuss berichtete SPÖ-Mandatarin Ulrike Neubauer. So ist für 7. Mai eine Muttertagsfeier geplant und soll nach zweijähriger Pause heuer wieder ein Gemeindeurlaub stattfinden. Der Stammtisch für pflegende Angehörige soll im April starten. Gut angenommen werde das neue Photovoltaik-Bürgerbeteiligungsmodell, hielt ÖVP-Gemeinderat Josef Rumpl fest. Bereits nach einem Tag waren 40 Prozent der 400 verfügbaren Module vergeben.

Im Folgenden wurden zehn Wohnungsvergaben vom Gemeinderat beschlossen und ein Vorkaufsrecht am Sonnenhang angenommen. Die dortige Siedlung entwickle sich gut, hielt der Ortschef fest. Nur noch zwei Grundstücke seien zu haben. Auch von den sieben Einfamilienhäusern des Projekts „Dahome“ in Rosenau seien bereits vier fix vergeben. Weiters auf der Tagesordnung standen Grundtausch-Aktionen am Sonntagberg sowie eine Übernahme ins öffentliche Gut in Hilm, wo die Firma Stockinger Doppelhäuser errichten möchte. Des Weiteren fanden sich Änderungen im Flächenwidmungsplan auf der Agenda.

Um 31.403 Euro möchte die Gemeinde ein neues Elektro auto für „Essen auf Rädern“ kaufen. Nach Abzug von Rabatt und Förderungen verbleiben 15.223 Euro bei der Gemeinde. Aufgrund langer Lieferzeiten rechnet man damit, dass das Auto erst in einem Jahr in Betrieb genommen werden kann.

Ein Grundsatzbeschluss wurde für einen Wärmeliefervertrag für das Schulgebäude in Rosenau abgeschlossen. Hier soll von Gas- auf Hackschnitzelheizung umgestellt werden.

