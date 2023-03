Neue Parkautomaten in Waidhofen/Ybbs

Im heurigen Jahr wird in Waidhofen sukzessive eine neue Parkraumbewirtschaftung umgesetzt. Die Parkgebühr wird erhöht und bislang gebührenfreie Bereiche werden gebührenpflichtig gemacht. Die gebührenfreien Kurzparkzonen werden ausgeweitet. Beim Grundsatzbeschluss im Gemeinderat Ende des Vorjahrs stimmten MFG und FPÖ dagegen. Die NÖN berichtete.

Am Montag wurden vom Gemeinderat nun neue Parkautomaten für die neuen gebührenpflichtigen Zonen am Graben, Unter der Burg und in der Färbergasse beschlossen. Kostenpunkt: 6.000 Euro pro Gerät. Alles in allem hat man 34.109 Euro zu berappen.

Die MFG und Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler stimmten dagegen. „Tariferhöhung ja, Erweiterung nein“, sagte MFG-Stadtrat Wolfgang Durst. „Klar, die Stadt muss nach Einnahmen suchen, um Projekte finanzieren zu können, aber wir glauben, ein kostenloser Parkplatz außerhalb könne vielleicht dazu animieren, nicht direkt in die Stadt zu fahren.“

Grünen-Mandatar Plankenbichler sprach sich generell gegen Parkautomaten aus. Es gebe Parkscheine in der Trafik und die Möglichkeit zum Handyparken, alle Automaten sollten deshalb entfernt werden.

WVP-Stadtrat Franz Sommer hielt dem entgegen, dass derzeit nur elf Prozent vom Handyparken Gebrauch machen und man auch die ältere Generation mitnehmen müsse. FPÖ-Gemeinderat Josef Gschwandegger enthielt sich der Stimme.

Die Ausweitung der gebührenpflichtigen Zone sorgte in Waidhofen zuletzt für einige Diskussionen. So wurde bekrittelt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Innenstadt von außerhalb nun für das Parken an ihrem Arbeitsort zur Kassa gebeten werden. Seitens der Stadt bessert man nun nach, indem diese Gruppe die Möglichkeit bekommt, eine vergünstigte Dauerparkkarte zu erwerben. Um 150 Euro kann ein Jahr lang beim Lokalbahnhof oder in der Färbergasse das Auto abgestellt werden.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.