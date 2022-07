Pflastersanierung in Waidhofner Innenstadt

Werbung

94.407 Euro gab der Gemeinderat einstimmig für die nächste Etappe bei der Sanierung des Innenstadtpflasters frei. Auf rund 255 Quadratmetern sollen noch heuer die Wackelsteine am Freisingerberg bis zum Stadtturm fixiert werden. Durchgeführt werden die Arbeiten jedoch nicht mehr wie bislang vom Bauhof, sondern von einer eigens dazu befähigten Firma, die den Zuschlag in einem Ausschreibungsverfahren als Best- und Billigstbieter erhielt.

Man habe vermeiden wollen, dass alle Kräfte des Bauhofs bei der Pflasterbaustelle gebündelt seien, erklärte Baustadtrat Martin Dowalil (FUFU). Dies habe allerdings zu Mehrkosten von 49.407 Euro geführt. Diese unplanmäßige Ausgabe wird durch Darlehensaufnahme bedeckt.

