Schulden der Stadt Waidhofen/Ybbs steigen wieder

Am Montag trat der Waidhofner Gemeinderat das letzte Mal vor der Gemeinderatswahl am 30. Jänner in dieser Form zusammen. Aufgrund der Corona-Situation fand die Sitzung im Plenkersaal statt. Auf der Tagesordnung stand nur ein Punkt: die Beschlussfassung des Budgetvoranschlags 2022. Präsentiert wurden die Zahlen von Wirtschaftsstadtrat Peter Engelbrechtsmüller.

Der Voranschlag weist ein Nettoergebnis von -1,13 Millionen Euro auf. Der Schuldenstand Ende 2022 wird mit 40,86 Millionen Euro prognostiziert. Das ist ein Anstieg von 1,03 Millionen Euro gegenüber dem Nachtragsvoranschlag 2021. Erfreulich sei die Steigerung bei den Ertragsanteilen auf 14,4 Millionen Euro, hielt Engelbrechtsmüller fest. Generell handle es sich um einen erfreulichen Voranschlag, so der Wirtschaftsstadtrat weiter. Langfristig würden sich das Vermögen der Stadt und der Schuldenstand sehr positiv entwickeln.

Zustimmung zum Budget gab es von der SPÖ. Stadtrat Erich Leonhartsberger begrüßte, dass sich langjährige SPÖ-Forderungen, wie die Sanierung der Gemeindewohnungen und der Ausbau der Alltagsradwege, im Budget finden. Er bekrittelte jedoch, dass Schulden und Haftungen nach oben gingen, während die Ertragsanteile aufgrund der Bevölkerungsentwicklung eine „Hochschaubahn“ seien. Risikopotenzial hätten zudem die Energiekostenansätze, die Kommunalsteuereinnahmen und die Katastrophenkosten. „Wir stimmen zu, weil wir Verbesserungen sehen“, hielt SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr fest. Er ortete jedoch eine Lücke im Budget bei der Kinderbetreuung. Auch die Umsetzung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit will der SPÖ-Chef weiter im Auge behalten.

Liste FUFU beklagt fehlendes Miteinander

Keine Zustimmung gab es von der Liste FUFU. Baustadtrat Martin Dowalil bekrittelte, dass 240.000 Euro weniger für den Straßenbau zur Verfügung stünde und die Sanierung des Innenstadtpflasters nach hinten geschoben werde. Weiters hält der FUFU-Chef das von der Bürgermeisterpartei propagierte Miteinander für einen „Marketing-Gag“. Wie zuvor schon Leonhartsberger stieß Dowalil auf, dass er im Vorfeld keinen mittelfristigen Investitionsplan bekommen habe.

Mit der Umstellung der Voranschlagserstellung sei es zu Änderungen gekommen, antwortete Bürgermeister Werner Krammer (WVP). Die investiven Tätigkeiten seien nun in dem Zahlenwerk sichtbar. „Veränderungen können zu Irritationen führen, es tut mir leid, dass das so gekommen ist.“

Zustimmung zum Budget gab es auch von Gemeinderat Karl-Heinz Knoll, der nach seinem Austritt aus der FPÖ nun als fraktionsloser Mandatar im Gemeinderat aktiv ist. Er plädierte aber dafür, die finanzielle Entwicklung zu beobachten und auf Sparsamkeit zu achten. Zustimmung gab es auch von Grünen-Mandatar Matthias Plankenbichler. Die Corona-Situation sei schwierig, da müsse man zusammenhalten, meinte er. Ziel sei es, den Wirtschafts- und Wohnstandort zu stärken, wobei dies immer im Einklang mit dem Umweltschutz zu erfolgen habe, hielt Stadtchef Krammer fest. „Mit dem Budget geben wir einen Rahmen dafür vor. Im Detail wird es sicher noch die eine oder andere Änderung geben.“