Bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag der Vorwoche wurde der Nachtragsvoranschlag (NVA) der Stadt Waidhofen für das Jahr 2021 beschlossen. „Der Nachtragsvoranschlag ist heuer wirklich erfreulich“, hielt Wirtschaftsstadtrat Peter Engelbrechtsmüller (WVP) fest. Während man im Voranschlag 2021 noch von einem negativen Nettoergebnis von 2,2 Millionen Euro zum Jahresende ausging, weist der NVA nun ein Minus von nur noch 220.000 Euro auf. „Noch besser wäre es freilich, wenn wir hier eine Null stehen hätten“, sagte Engelbrechtsmüller. „Daran werden wir aber gemeinsam weiter arbeiten.“

Erfreulich ist auch die Entwicklung des Schuldenstands: Aus einem budgetierten Anstieg um 2,2 Millionen Euro gegenüber dem Rechnungsabschluss 2020 wurde im NVA ein Schuldenabbau von 1,4 Millionen Euro. Damit soll der Schuldenstand bis Ende 2021 wieder unter die 40-Millionen-Euro-Grenze sinken.

2,7 Millionen Euro Mehreinnahmen

Grund für die positive Entwicklung sind Mehreinnahmen im Finanzierungshaushalt bei den Ertragsanteilen, der Kommunalsteuer, der Grundsteuer, bei Vergleichszahlungen, Finanzzuweisungen und Grundverkäufen. In Summe ist das ein Plus von 2,7 Millionen Euro. „Wir brauchen deshalb keinen Kredit für den Haushaltsausgleich aufnehmen“, sagte Engelbrechtsmüller.

„Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich die Zahlen verbessert haben, können aber nicht zustimmen“, sagte SPÖ-Vizebürgermeister Armin Bahr. Größter Kritikpunkt sei der schlechte Zustand der gemeindeeigenen Wohnungen. „Hier gehört dringend etwas getan“, sagte Bahr.

Man habe schon dem Budget 2021 nicht zugestimmt und werde auch dem NVA nicht zustimmen, sagte FUFU-Stadtrat Martin Dowalil. Er bekrittelte vor allem Budgeteinbußen bei der Sanierung der Gemeindestraßen. Eine Sanierung mittels Dünnschichtdecke sei nur eine kosmetische Maßnahme, früher oder später müssten diese Straßen neu saniert werden. Weiters bekrittelte Dowalil die Kosten für den Grundankauf beim Radweg nach Gstadt.

Anders UWG-Mandatar Michael Elsner: Die Entwicklung sei positiv, einen Nachtragsvoranschlag hätte es aber gar nicht gebraucht. FPÖ-Gemeinderat Karl-Heinz Knoll stimmte dem Budget ebenfalls zu. Es gehe in die richtige Richtung, meinte der FPÖ-Mandatar, bekrittelte aber zehn Millionen Euro an Personalkosten. Um diese zu senken, müsse ein Aufnahmestopp am Magistrat verhängt werden. „Es muss weiter Wert auf höchste Sparsamkeit gelegt werden“, sagte Knoll.

WVP: Stadt investiert in drei Bereichen

Bei den Gemeindewohnungen gebe es bereits Gespräche hinsichtlich Sanierungen, antwortete Stadtrat Franz Sommer (WVP) auf die SPÖ-Kritik. Das gehe aber nur langsam, weil die Wohnungen bewohnt seien. Beim Personal müsse man auch den steigenden Aufgabenbereich bedenken, ließ er die FPÖ wissen. Investiert werde grundsätzlich in drei Bereichen, fuhr Sommer fort. Zum einen wolle man der Wirtschaft einen Rahmen für Expansionen schaffen, im Wohnbereich setze man auf Nachverdichtung im städtischen und auf ökologisches Bauen im ländlichen Raum und zum dritten gehe es um die Verbesserung der Lebensqualität. Dabei wies der WVP-Stadtrat auf Citybahn-Takterhöhung, Radwege, Citybusse, Innenstadtbegrünung, Gemeinschaftsgärten und Hofläden hin. „Auf diesen drei Säulen beruht unser Budget“, sagte Sommer. „Hier werden wir investieren, damit sich die Stadt weiterentwickelt.“ Stadtchef Werner Krammer (WVP) pflichtete dem bei: „Das Ergebnis zeigt, dass der Weg richtig ist.“

Die Grünen waren bei der Sitzung nicht anwesend.