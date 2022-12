Sonntagberger Budget für 2023 beschlossen

Einstimmig beschlossen die Mandatare von ÖVP und SPÖ am Montag den Haushaltsvoranschlag der Gemeinde Sonntagberg für das Jahr 2023. Die Erstellung des Zahlenwerks sei diesmal eine besondere Herausforderung gewesen, hielt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) fest und verwies auf die aktuelle Teuerungswelle in allen Bereichen.

So trifft die Gemeinde beim Strom eine Preiserhöhung um das Zwei- bis Dreifache, beim Gas gar um das Sechs- bis Siebenfache. Lagen etwa die Energiekosten beim Amtsgebäude bislang bei 12.500 Euro, so hat man hier nun 50.000 Euro budgetiert. Aber auch die Entwicklung bei den Zinsen und den Personalkosten sowie die hohe Inflation belaste den Gemeindehaushalt, hielt der Ortschef fest. Dazu kommen Steigerungen bei der NÖKAS-Umlage (1,185 Millionen Euro), der Kinder- und Jugendhilfe-Umlage (135.000 Euro), der Sozialhilfe-Umlage (707.000 Euro) und beim Musikschulbeitrag (105.500 Euro) – um nur einige zu nennen. Auf der Einnahmenseite geht man von 2,179 Millionen Euro an Kommunalsteuer und 3,904 Millionen Euro Ertragsanteilen aus. 900.000 Euro an Bedarfszuweisungen braucht es zum Haushaltsausgleich.

Nichtsdestotrotz werde man 2023 auch wieder investieren, sagte Raidl (Auszug siehe Infobox). 300.000 Euro aus dem Investitionsprogramm des Bundes wurden dafür im Voranschlag berücksichtigt. So wird etwa die Umstellung auf LED damit kofinanziert. Das Entlastungspaket des Landes bringt der Gemeinde 175.000 Euro. Der Ortschef hielt aber auch fest, dass der Voranschlag immer nur eine Absichtserklärung sei, von der man gegebenenfalls abweichen müsse. Die Schulden sollen bis Jahresende auf unter 14 Millionen Euro reduziert werden. „Wir sind somit auf dem richtigen Weg“, sagte der Bürgermeister.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.