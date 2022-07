Stadt Waidhofen/Ybbs baut weiter Schulden ab

Werbung

Einstimmig beschlossen wurde der Rechnungsabschluss der Stadt Waidhofen für das Jahr 2021.

Wie die NÖN berichtete, weist dieser ein positives Nettoergebnis von 473.038 Euro auf. 2020 musste man noch ein Minus von 880.496 Euro hinnehmen. Im Finanzierungshaushalt konnte die Stadt ihre Liquidität um rund 1,5 Millionen Euro verbessern. In der Investiven Gebarung schlagen Ausgaben von 6,6 Millionen Euro zu Buche, wobei die Investitionen in den Neubau der Sporthalle (1,7 Millionen Euro), die Wasserversorgung (1,1 Millionen Euro) und das Betriebsgebiet Kreilhof (980.000 Euro) die drei größten Brocken waren. Der Schuldenstand konnte bis Ende des Vorjahrs um 815.932,67 Euro reduziert werden. „Das Ergebnis ist sehr erfreulich“, hielt Bürgermeister Werner Krammer (WVP) fest. „Der Rechnungsabschluss ist immer ein Blick in die Vergangenheit. Wir werden aber auch in Zukunft weiter mit Sorgfalt an die Sache herangehen.“

Auch für SPÖ-Stadtrat Erich Leonhartsberger ist das Zahlenwerk erfreulich. Besonders positiv sei die Entwicklung bei den liquiden Mitteln und den Ertragsanteilen. Hier verzeichnet die Stadt mit 14 Millionen Euro einen Zuwachs von 1,75 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahr. Im Vergleich zu vor der Corona-Pandemie ist das ein Plus von fünf Prozent. Kritisch sieht Leonhartsberger jedoch den Schuldenstand. Man müsse vorsichtig sein, ermahnte der SPÖ-Stadtrat seine Mitmandatare, eine Zinssteigerung könne die Stadt hart treffen. Auch die massiven Kostensteigerungen, etwa bei den Energiekosten, würden die öffentliche Hand voll treffen.

WVP-Stadtrat Franz Sommer bezweifelte das von Leonhartsberger gezeichnete Szenario und verwies darauf, dass die Stadt zwei Drittel Fixzinsverträge habe. Kontrollausschuss-Obfrau Ursula Schrefl (Liste FUFU) attestierte eine positive Entwicklung der Gemeindefinanzen.

