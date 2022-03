Startschuss für neuen Radweg in Waidhofen/Ybbs

Werbung

Kurz, aber dennoch nicht einstimmig, war die erste Sitzung des neuen Waidhofner Gemeinderats nach der Konstituierung vor zwei Wochen am vergangenen Montag.

So verweigerte die Liste FUFU bei der Vergabe der Erd- und Baumeisterarbeiten für die Kanalisation im neuen Betriebsgebiet Gstadt ihre Zustimmung (Kostenpunkt: 249.635 Euro). Grund dafür sei die schon im Entstehen befindliche Postbasis im Wirtschaftspark (siehe Seite 17). Egal ob eine PV-Anlage aufs Dach käme oder nicht, begrünte Flachdächer müssten heutzutage selbstverständlich sein, begründete FUFU-Stadtrat Martin Dowalil dies. Auch die FPÖ enthielt sich der Stimme.

Zustimmung gab es seitens der Liste FUFU hingegen bei der Auftragsvergabe für den Bau des neuen Radwegs nach Gstadt. Bislang hatte sich die Liste FUFU geweigert hier mitzugehen, weil der Radweg auf Teilen der ehemaligen Citybahn-Trasse geführt wird und man die Verkürzung der Bahn zugunsten des Radwegs grundsätzlich abgelehnt hatte.

„Die Liste FUFU sieht es nach wie vor als Fehler, dass die Ybbstalbahn für diesen Radweg verkürzt wurde“, hielt Dowalil fest. „Da die Bahnstrecke nun aber schon mal weg ist, haben wir uns dazu entschlossen, diesem Radweg zuzustimmen.“ Der FUFU-Chef verwies bei der Gelegenheit darauf, dass seine Liste nach der Bahnkürzung für eine durchgehende Führung auf der Trasse und eine ybbsseitige Verlegung im Bereich der Fassbinderei Schneckenleitner gekämpft habe. Letzteres sei aus Kostengründen leider nicht umgesetzt worden, bedauerte Dowalil.

1,6 Millionen Euro für den neuen Radweg

Mittlerweile liegen die Förderzusagen für das Radwegprojekt vor. Rund 1,6 Millionen Euro werden in Summe investiert. Rund 400.000 Euro verbleiben letztendlich bei der Stadt. 90 Prozent davon sind im Jahr 2022 gedeckt, der Restbetrag muss 2023 budgetiert werden.

Noch diese Woche sollen die Arbeiten am neuen Radweg losgehen. Insgesamt verläuft der Abschnitt über 3,5 Kilometer von der Hammerschmiedstraße bis nach Gstadt auf der ehemaligen Trasse der Citybahn und bindet dort über die beiden ehemaligen Eisenbahnbrücken an das bestehende Radwegnetz nach Ybbsitz und den Ybbstalradweg an. Die Brücken in Schütt und Feistenau werden generalsaniert und für die Radwegbenützung adaptiert. Im Bereich der ehemaligen Haltestelle Kreilhof werden eine Rampe sowie eine Querung der B 31 als Anbindung der Zell über die Weitmannbrücke errichtet.

Grundsätzlich ist geplant, das Projekt noch heuer umzusetzen. „Wir werden sehen, wie weit wir kommen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer (WVP). In der Gemeinderatssitzung sprach der Stadtchef von einer guten Lösung und einem wichtigen Schritt, um alle Nachbargemeinden mit Radwegen an Waidhofen anzubinden. Als „tolle Geschichte“ lobte auch WVP-Stadtrat Franz Sommer das Projekt.

Nur die FPÖ sah das nicht so und stimmte als einzig Fraktion dagegen. Stellungnahme dazu gab es allerdings keine. Die Grünen waren bei der Sitzung nicht anwesend.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.