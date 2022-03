Waidhofen/Ybbs richtet Bezirksfest aus

Werbung

Anlässlich von „100 Jahre NÖ“ finden heuer in allen Bezirkshauptstädten des Landes am 25. und 26. Juni Bezirksfeste statt. So auch in Waidhofen, wo die Feierlichkeiten gemeinsam mit den umliegenden Gemeinden in der Innenstadt begangen werden. Während der 25. Juni ganz im Zeichen der Vereine stehen soll, firmiert der 26. Juni als „Tag der Regionalkultur“. Derzeit befindet man sich noch in der Grobplanung.

Für die Jubiläumsfeierlichkeiten stellt das Land NÖ der Stadt 50.000 Euro zur Verfügung. Am Montag beschloss der Gemeinderat eine Kooperationsvereinbarung mit der Kultur. Region. Niederösterreich.

Bedenken gab es seitens der MFG bezüglich einer Klausel in der Vereinbarung, welche festhält, dass, wenn das Fest aufgrund höherer Gewalt – etwa Corona-bedingt – abgesagt werden muss, die Stadt die Kosten zu tragen habe. Diese Regelung sei zum Nachteil der Stadt, vermutete MFG-Gemeinderätin Karin Teufel.

Es werde seitens der Stadt kein Geld für das Bezirksfest fließen, hielten Bürgermeister Werner Krammer (WVP) und Magistratsdirektor Christian Schneider fest. „Wir wollen mit den 50.000 Euro vom Land NÖ auskommen“, stellte der Stadtchef klar.

Die MFG gab sich damit zufrieden. Le tztendlich wurde der Tagesordnungspunkt einstimmig beschlossen.

