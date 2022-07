Weg mit der Ölheizung in Sonntagberg

Werbung

Mit dem Rad oder zu Fuß kamen die Mandatare am Montagabend der Vorwoche zum Gemeindeamt in Rosenau. Einmal mehr hatte die Gemeinde zur „GEHmeindeRAD-Sitzung“ eingeladen. Die Beschlüsse in der Sitzung fielen dann alle einstimmig.

Zu Beginn präsentierte Energieberater Hans Wagner den jährlichen Energiebericht der Gemeinde Sonntagberg für das Jahr 2021. Dafür hatte er alle wichtigen Gemeindegebäude hinsichtlich Energieeffizienz unter die Lupe genommen – vom Gemeindeamt über die Feuerwehren, die Sport- und Veranstaltungsstätten, das ASZ und das Freibad bis hin zu den Bildungseinrichtungen. Dabei ergab sich folgendes Bild: Während der Stromverbrauch in der Corona-Zeit sank, stieg der Wärmeverbrauch im letzten Jahr wieder an. Bei der Wärmeversorgung in der Gemeinde sei der fossile Anteil mit 88 Prozent sehr hoch, resümierte Wagner und verwies auf einen Erdgas-Anteil von 47 Prozent. Diesen hohen Anteil an Gas-, aber vor allem auch jenen an Öl-Heizungen, gelte es zu reduzieren, sagte der Energieberater. 282 der 785 Heizungen mit fossilem Energieträger werden in Sonntagberg noch mit Heizöl befeuert. Wagner empfiehlt eine Umstellung auf Nahwärme aus Biomasse und Photovoltaik-Anlagen auf allen öffentlichen Gebäuden.

„Wir werden versuchen, das eine oder andere umzusetzen“, hielt Bürgermeister Thomas Raidl (ÖVP) fest.

Stromausfall am Gemeindeamt

Im Anschluss an die Präsentation des Energieberichts beschlossen die Mandatare dann die Teilnahme Sonntagbergs an der Kampagne „Raus aus dem Öl“. Amtsleiter Johann Edlinger wird dabei als Ansprechperson und Kümmerer fungieren. Die Beheizung im Freibad Böhlerwerk soll bis spätestens 2030 von Öl auf Solarenergie umgestellt werden. Im Zuge einer Veranstaltung am vergangenen Mittwoch wurden dann die Bürger informiert. 282 Öl-Heizungsbesitzer wurden eingeladen. „Der Ausstieg aus dem Öl wird bestens gefördert“, hielt Energieberater Wagner fest. „Für einkommensschwache Haushalte gibt es eine Förderung von bis zu hundert Prozent.“ Das Energiethema war gerade abgehakt, da fiel am Gemeindeamt der Strom aus. Nichtsdestotrotz ging die Gemeinderatssitzung ordnungsgemäß weiter.

Ortschef Raidl berichtete, dass aktuell 15 Personen aus der Ukraine in der Gemeinde untergebracht seien, zum Teil in Gemeindewohnungen, großteils privat. Später wurden mehrere Wohnungsvergaben beschlossen, unter anderem auch an eine ukrainische Familie.

SPÖ-Mandatarin Ulrike Neubauer berichtete, dass das bereits zu Jahresbeginn vom Gemeinderat beschlossene neue E-Auto für „Essen auf Rädern“ nun endlich bestellt werden konnte. Geliefert wird es allerdings erst Ende 2022.

Wieder von der Tagesordnung genommen wurde die Vereinbarung zwischen den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der Gemeinde über die Kostenaufteilung bei der Sicherung und Wartung der Eisenbahnkreuzungen im Gemeindegebiet. Der Vertrag wurde von den ÖBB nicht zeitgerecht übermittelt.

