Zweites Radargerät in Waidhofen/Ybbs beschlossen

Der Gemeinderat beschloss den Ankauf eines zweiten Radar-Lasermesssystems zum Preis von 46.038 Euro. Derzeit verfügt man über ein Messgerät, das an den zwei fixen Kabinen in der Pocksteinerstraße und der Oberen Schmiedestraße abwechselnd im Einsatz ist. Mit dem zweiten Gerät solle die Verkehrssicherheit erhöht werden, hielt WVP-Gemeinderat Heinz Dötzl fest. Die beiden Kabinen-Standorte seien nicht optimal, merkte FUFU-Stadtrat Martin Dowalil an. Das eine Gerät solle besser zur Schule zeigen, das andere kurz vor der Ortstafel diene nicht in erster Linie der Verkehrssicherheit.

Wie die Einnahmen zeigen, gebe es noch immer genug Geschwindigkeitsüberschreitungen, hielt SPÖ-Verkehrsstadtrat Erich Leonhartsberger fest.

