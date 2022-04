Waidhofen/Ybbs: Mann starb nach Schubs

Werbung

Am Abend des 30. Juli 2021 war das „Schillerplatzl“ in der Stadt gut besucht. Der Alkohol floss in Strömen und sorgte für ausgelassene Stimmung, bis ein 56-Jähriger zu Boden fiel und von der Rettung versorgt werden musste. Ein 59-jähriger Deutscher soll ihn gestoßen haben. Er gab am letzten Verhandlungstag an, sich an nichts erinnern zu können, weil er über 20 weiße Gespritzte getrunken habe.

Der ebenfalls stark betrunkene 56-jährige Waidhofner erlitt durch den Sturz einen Schädelbruch, blutete aus den Ohren und starb wenige Tage später an einer Infektion im Krankenhaus. Ein Sachverständiger schließt ein Versagen der Ärzte sowie eine völlige Berauschung des Angeklagten aus.

Eine 35-jährige Frau soll nach dem Sturz gesagt haben, dass „Trinker-Kumpane zusammenhalten müssen und sie den Angeklagten schon nicht verpfeifen werde“.

Die vielen geladenen Zeugen sprechen von sehr unterschiedlichen Begebenheiten. Schlussendlich bleiben nur zwei Zeuginnen übrig, die den Stoß gesehen haben sollen. Eine der beiden arbeitete hinter der Theke und hatte damit freie Sicht auf den Vorfall. „Ich habe keinen Kontakt mehr mit den Leuten. Alle anderen sind eine eingeschworene Gemeinschaft und haben wahrscheinlich deshalb nichts gesehen“, sagte die junge Frau. Die zweite Belastungszeugin wirkt auch vor Gericht nicht nüchtern und erklärt dem Richter, sie habe „auch an diesem Abend ein paar Gespritzte zu viel getrunken, da Cola ja ungesund wäre“.

Nach den Befragungen ergibt sich für den Richter ein eindeutiges Bild. Das Urteil für den 59-Jährigen lautet schuldig, seine 35-jährige Bekannte wird vom Vorwurf der Falschaussage freigesprochen. Der 59-jährige Deutsche wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge (nicht rechtskräftig) zu einer Geldstrafe von 1.920 Euro sowie zu 16 Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Tod des Waidhofners stehe in direktem Zusammenhang mit dem Stoß.

