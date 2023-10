Ybbsitzer Kindergarten wird erweitert

Unerwartete Kosten kommen auf die Gemeinde Ybbsitz im Kindergarten-Bereich zu. Aufgrund der zu erwartenden Kinderzahlen in den kommenden Jahren und aufgrund der Reduktion der maximalen Gruppengrößen von 24 auf 22 Kinder müssen zwei weitere Gruppen eingerichtet werden.

„Das ist das Ergebnis einer Bedarfserhebung, die regelmäßig seitens des Landes durchgeführt wird“, erläuterte Bürgermeister Gerhard Lueger (ÖVP) den Antrag. Da die neue Regelung bereits mit September 2024 schlagend wird, sieht sich die Gemeinde sogar gezwungen, für das nächste Kindergartenjahr ein Provisorium einzurichten.

Der von Gemeinderat Hubert Haider (FPÖ) ins Gespräch gebrachten Erweiterung um zwei Gruppen am Standort des Kindergartens II wurde von Lueger mit sachlichen Vorschriften begegnet. „Die Erweiterung eines Kindergartens kann nach Landesvorgabe nur bei gleichzeitiger Erweiterung der Spielflächen im Freien erfolgen, was am Standort des Kindergartens II nicht möglich ist“, sagte der Ortschef. Schließlich wurde die Erweiterung einstimmig beschlossen.