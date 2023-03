Waidhofen/Ybbs: Firma Oberklammer ist bester Ausbilderbetrieb

Auch heuer holte die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ) wieder jene Unternehmen vor den Vorhang, die sich in der Ausbildung des Nachwuchses besonders hervortun. Die Oberklammer GesmbH aus Waidhofen an der Ybbs konnte sich dabei Platz 1 in der Kategorie Kleinbetrieb in der Sparte Gewerbe und Handwerk sichern. Die Siegerehrung fand im Zuge der Skills Week Austria statt.

„Betriebe, die Lehrlinge ausbilden, sind klar im Vorteil. Damit stellen sie sicher, dass genau jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen arbeiten, die einen wichtigen Beitrag zum Erfolg leisten“, betonte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker bei der Verleihung der Ausbildertrophy im Julius Raab-Saal des WIFI St. Pölten. „Es ist aber auch eine große Verantwortung, einen jungen Menschen durch die Lehrzeit zu begleiten und ihn zum Lehrabschluss zu führen. Denn es gilt, nicht nur auf die fachliche Ausbildung zu achten, sondern auch auf die in jungen Jahren wichtige Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Einen guten Lehrbetrieb erkennt man nicht zuletzt daran, dass er den Lehrlingen auf Augenhöhe begegnet und beides fördert. Und es sind genau solche Lehrbetriebe, die wir mit der Ausbildertrophy auszeichnen.“

Der Fokus im Vergabeprozess lag erneut auf der Qualität in der Lehrlingsausbildung. Kriterien waren neben den Ergebnissen bei den Lehrabschlussprüfungen unter anderem auch Zusatzqualifikationen und Weiterbildungsmaßnahmen. Aus allen Einsendungen wählte eine Jury, bestehend aus WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Landeslehrlingswart Andreas Kandioler und WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer, die Sieger aus.

