Hollenstein hat eine neue Bibliothekarin

Die Gemeinde Hollenstein konnte vor Kurzem Evelyn Gratzer, Leiterin der Bücherei Hollenstein, zur erfolgreich absolvierten Ausbildung zur Bibliothekarin gratulieren. Der Ausbildungslehrgang für ehrenamtliche und nebenberufliche Bibliothekare dauert insgesamt drei Wochen und umfasst neben wichtigen Ausbildungsinhalten auch die Durchführung und Präsentation eines Bücherei-Projekts sowie die Erstellung einer Projektarbeit.

„Ich bin sehr dankbar, dass mir diese Ausbildung im Rahmen meiner Tätigkeit im Gemeindeamt ermöglicht wurde. In meinem Projekt ging es darum, die Bücherei durch ein eigenes Logo, die Beschilderung und vor allem durch Veranstaltungen im Ort sichtbar zu machen. Unsere nächsten Veranstaltungen sind der Vortrag mit Roland Girtler am 29. März und Andreas Sator am 17. Mai“, freut sich Evelyn Gratzer und lädt zum Besuch der Bücherei Hollenstein ein.

