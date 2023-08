Biologische Fischwirtschaft an der LFS Hohenlehen im Vollbetrieb

An der Bergbauernschule Hohenlehen in Hollenstein an der Ybbs wird seit vier Jahren die biologische Fischereiwirtschaft in eigens angelegten Teichen betrieben. Inzwischen ist man ein sogenannter Vollbetrieb, wo mit eigenen Mutterfischen die Nachzucht und das Ausbrüten des Laichs betrieben werden. Als neues Projekt wurden heuer erstmals die Eier vom Lunzer See-Saibling, einer selten gewordenen Fischart aus der Region, aufgelegt.

Derzeit genießen heimische Konsumentinnen und Konsumenten ca. 7,3 Kilo Fisch pro Jahr. „Heimischer Fisch erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dabei spielen die Regionalität und die Qualität der Speisefische eine immer größere Rolle. Das wird von den Konsumentinnen und Konsumenten immer öfter eingefordert“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. Die Fischzucht erschließe der heimischen Landwirtschaft eine zusätzliche Einkommensquelle, denn der Selbstversorgungsgrad mit Fischen liege derzeit bei nur sieben Prozent, meint die Bildungslandesrätin weiter. Der Absatz sei somit garantiert. „An der Bergbauernschule Hohenlehen wird den Schülerinnen und Schülern mit der Fischzucht ein praxisorientiertes Fachwissen für den eigenen landwirtschaftlichen Betrieb geboten“, sagt Teschl-Hofmeister.

Nachzucht des Lunzer See-Saiblings

Fachlehrer Paul Egger, der die Fischereiwirtschaft in Hohenlehen leitet, betont die lange Tradition der Fischzucht im Ybbstal. „Die zahlreichen Fischteiche der Bauernhöfe, aber auch der Stifte sowie Klöster, sind lebende Zeugen davon.“ Schon im Mittelalter sei der Bevölkerung der Erhalt von Fischbeständen als wertvolle Nahrungsquelle wichtig gewesen. „Mit unserem neuesten Projekt widmen wir uns der Nachzucht des Lunzer See-Saiblings“, führt der Fischexperte aus. „Denn dieser Fisch ist im Lunzer See wegen des hohen Fraßdrucks durch nicht heimische Hechte in seinem Bestand stark unter Druck. Daher setzen wir auf die Erhaltung dieser gefährdeten regionalen Fischart.“

Direktor Leo Klaffner, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Fachlehrer Paul Egger bei einem der Fischteiche in Hohenlehen. Foto: Jürgen Mück

„Wir erfüllen die Tradition der bäuerlichen Fischzucht mit Leben und bilden unsere Schülerinnen und Schüler in dieser Sparte aus“, sagt Direktor Leo Klaffner. „Die Jugendlichen lernen hier in Theorie und Praxis die ökologische Bewirtschaftung von Fischgewässern, wobei auf die Einhaltung höchster Umwelt-, Hygiene- und Tierhaltungsstandards besonderer Wert gelegt wird.“

Die Fischzucht im Vollbetrieb bedeutet, dass eigene Mutterfische gehalten werden und der Laich abgestreift wird. Die befruchteten Eier werden im Bruthaus bei konstanter Temperatur erbrütet und die geschlüpften Jungfische herangezogen. Weiters tummeln sich in den Teichen der Bergbauernschule etwa Bachforellen, Goldforellen und Regenbogenforellen. Auch Störe werden als sogenannte Begleitfische gehalten, die für die Sauberkeit in den Teichen und Becken sorgen.