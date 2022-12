Das bringt 2023 im Ybbstal: „Müssen klare Prioritäten setzen“

Zum Jahreswechsel hat sich die NÖN bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Ybbstalgemeinden umgehört, welche Projekte für das kommende Jahr geplant sind und welche Wünsche sie für ihre Gemeinden haben.

In Waidhofen steht zum Beispiel die Planung eines Großprojekts im neuen Wirtschaftspark Kreilhof auf der Agenda. Dieses umfasst Wertstoffsammelzentrum, städtische Wirtschafts- und Versorgungsbetriebe sowie eine neue Feuerwehrstation für die zusammengelegten Wehren Waidhofen-Stadt und Zell. Im Bereich der Kinderbetreuung soll die Infrastruktur für drei neue Kleinstkindergruppen geschaffen werden. Eine Photovoltaik-Initiative und der Ausbau von Alltagsradwegen sollen weitere Schritte beim Klimaschutz setzen. Bürgermeister Werner Krammer meint: „Ich bin mir sicher, es braucht auch in herausfordernden Zeiten Visionen, um unsere Stadt in eine gute Zukunft zu führen. Aber wir müssen klare Prioritäten setzen und im Sinne der Nachhaltigkeit jene Projekte forcieren, die sich in der Schnittmenge von Ökonomie, Ökologie und Sozialem wiederfinden.“

Die größten Projekte, die in Ybbsitz für das kommende Jahr anstehen, sind die Errichtung eines Skateparks, die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeugs sowie der Hochwasserschutz in der Prolling. „Ich erwarte mir einen guten Zusammenhalt in der Gemeinde und dass alle Gemeindebürgerinnen und -bürger zusammenhelfen, wenn das Allgemeinwohl im Vordergrund steht“, sagt Bürgermeister Gerhard Lueger.

Trinkwasserversorgung in vielen Gemeinden Thema

In Opponitz stehen die Generalsanierung des Proberaums im Musikheim sowie die Errichtung von Hochwasser- und Steinschlagschutz beim zukünftigen Betriebsgebiet Hofau auf dem Plan. Außerdem soll die Erschließung der zweiten Gemeindequelle weiter vorangetrieben werden. Bürgermeister Josef Lueger meint: „Ich erhoffe mir für das kommende Jahr wieder mehr Normalität in vielen Bereichen.“

In St. Georgen/Reith sind für 2023 unter anderem Sanierungsmaßnahmen bei Güterwegen und das Räumen des Retentionsbeckens beim Hochwasserschutzdamm in der Nähe des Sportplatzes geplant. „Für das kommende Jahr erhoffe ich mir, dass der Zusammenhalt unserer Bevölkerung erhalten bleibt beziehungsweise gestärkt wird, dass wir es weiterhin schaffen, unsere wenigen infrastrukturellen Einrichtungen zu erhalten und positiv weiterzuentwickeln und dass 2023 in vielerlei Belangen wieder etwas einfacher wird“, sagt Bürgermeister Josef Pöchhacker.

Einige Projekte, die in der Gemeinde Sonntagberg 2023 realisiert werden sollen, sind die Verstärkung des Wasserleitungsnetzwerks im Ortsteil Hilm, die Behebung von Hochwasserschäden und der Ausbau des Glasfasernetzwerks. Bürgermeister Thomas Raidl meint: „Wir hoffen alle, dass sich die globale Situation wieder einpendelt und Frieden sowie ein Miteinander wieder Aufwind bekommen.“

Kematen plant für das kommende Jahr die Fertigstellung des Trinkwasserbehälters, eine Bedarfserhebung für einen nötigen Zubau im Kindergarten sowie die Erweiterung und Adaptierung der Gartenanlage des Kindergartens. Bürgermeisterin Juliana Günther sagt: „Ich wünsche mir, dass alle gesund sind, wir keine Pandemie mehr erleben müssen und dass wir zum Wohle der Gemeinde und der Bevölkerung arbeiten können!“

In Allhartsberg steht 2023 die Fertigstellung der Wasserverbindungsleitung nach Amstetten am Plan. Nach dem Lückenschluss zwischen Winklarn und Amstetten soll die Leitung bereits Mitte des Jahres in Betrieb gehen. Zweites Millionenprojekt ist der Breitbandausbau im Gemeindegebiet, der sukzessive vorangetrieben wird. „Für das kommende Jahr hoffe ich, dass die Preise wieder sinken“, sagt Bürgermeister Anton Kasser. „Ich glaube aber, wir sollten nicht zu sehr jammen. Im Großen und Ganzen geht es uns gut. Wir sind in den Gemeinden gut aufgestellt.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.