LK Waidhofen/Ybbs: Post und ein Fruchtkick für Klinikpersonal

Vor Kurzem erreichte das Landesklinikum Waidhofen ungewöhnliche Post. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4C des Bundesrealgymnasiums wollten mit Lehrer Lukas Grossberger ein Zeichen der Dankbarkeit setzen und ihre Verbundenheit mit dem Klinikum ausdrücken und richteten motivierende Briefe an das Klinikpersonal. Jeder Brief war individuell gestaltet, mit Weihnachtswünschen sowie Stickern versehen, und von einer persönlichen Geschichte geprägt. „Mir war es sehr wichtig euch zu schreiben, da ich es bewundernswert finde, wie viel Arbeit ihr in letzter Zeit leistet. Da dies sehr anstrengend ist, will ich euch mit meinem Brief ein wenig Kraft geben, damit ihr weiterhin viele Leben retten könnt“, schrieb etwa ein Schüler in seinem Brief.

Die Briefe wurden an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeleitet und auf den Stationen aufgehängt. Das Personal nahm die Weihnachtspost freudig entgegen.

ÖGK Anzeige Rauchfrei mit dem Onlinekurs der ÖGK

Dem Personal in den Kliniken „Danke“ sagen – das war auch die Intention des Ehepaars Rudolf und Regina Leibetseder. Pünktlich zu Weihnachten übergaben sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Corona-Stationen Marmeladen und Fruchtnektare, welche aus eigentlich bereits für die Entsorgung freigegebenem Obst produziert wurden.