Afrikanische Porträts in Waidhofner Ordination

Das Projekt „Welu Zambia“ wurde 2019 auf einer Farm in Sambia gestartet. Frauen sind in Afrika aufgrund ihres Geschlechtes oft diskriminiert, denn die sozial definierte traditionelle Geschlechterrolle, vor allem in den ländlichen Gebieten, verhindert, dass Mädchen eine gute Ausbildung oder Arbeit erhalten. Dem will das Projekt entgegenwirken.

Der Grundgedanke ist es, Frauen, die auf einer sehr ländlich liegenden Farm leben, einen sicheren Arbeitsplatz zu ermöglichen. „Keine der Frauen konnte handarbeiten oder nähen. Mit viel Geduld und Zeit haben wir ihnen das Handwerk beigebracht. Ein leer stehendes Haus wurde in eine Näh- und Handarbeitswerkstatt umgestaltet“, sagt Franziska Winklmayr aus Weyer, die das Projekt mit ihrer Familie ins Leben gerufen hat.

Vor vier Jahren hat sie mit einer der auf der Farm lebenden Frauen, Brenda, unser erstes Produkt genäht, einen Scrunchie/Haargummi hergestellt. Diese haben wir erstmals gemeinsam mit anderen Schmuckstücken am Weyrer Kunsthandwerksmarkt verkauft und von dem Erlös eine Nähmaschine und weitere Nähutensilien gekauft.

„Mittlerweile ist es vier Jahre später und wir haben etliche andere handgemachte Kleider und Accessoires in unserem Sortiment. In Sambia haben wir zwei Geschäfte, die das Projekt erhalten, und fünfzehn Frauen sind beschäftigt“, sagt sie. Es wurde 2016 eine Schule eingerichtet, 72 Kinder werden dort unterrichtet und in Handwerk geschult. In Österreich verkauft die Initiative an verschiedenen Kunsthandwerksmärkten und ein Online Shop ist in Planung.

Zusätzlich versucht man nun, lokalen kreativen Personen eine Plattform für ihr Handwerk zu geben. So auch Christopher Kasongo, der Öl- und Acrylbilder malt. Die Damen von „Welu Zambia“ modeln auch so, präsentieren gerne neuste Kreationen auf Instagram und Facebook unter welu.zambia. Am 20. Oktober wird die Initiative im Rahmen einer Vernissage zu Christopher Kasongos Bildern vorgestellt.