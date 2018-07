Opulente Werke von archaischer Ausdruckskraft stellt der Weyrer Bildhauer Alois Lindenbauer seit Samstag in der Waidhofner Stadtgalerie bei Klaudia Stöckl aus. Auf ihre Silhouetten reduzierte Holznachen durchpflügen da sich aufbäumende Wellen aus Furnierbrettern, spülen so Gedanken an die Situation an Europas Grenzen in das Bewusstsein des Betrachters und lassen gleichzeitig Momente formidabler Ästhetik auftauchen.

Zwei Dutzend Steinkalotten in Schalenform, die der Künstler selbst als „Steingefäße, die sich selbst enthalten“ umschreibt, zielen auf die Divergenz von Form und Inhalt und verbinden diese mit ästhetischem Genuss.

Eine wirklich sehenswerte Werkschau, die bis 5. August an den Wochenenden – Freitag bis Sonntag – zugänglich ist.