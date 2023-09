In die Welt der Malerei kann man bei der Ausstellung der Künstlerin Kunigunde Halbmayr eintauchen und den Zauber der Natur in künstlerischer Gestaltung erleben. Bis Ende November ist ihre Bildserie „Florales Empfinden“ im Café Moshammer in Böhlerwerk ausgestellt. In Halbmayrs Bildern versammeln sich nicht nur Farben und Formen, sondern auch ihre Eindrücke und Emotionen auf ihrer kreativen Reise.