Gernot Schauer zeigt Malerei und Fotografie in Waidhofen an der Ybbs

Eine beachtenswerte Ausstellung ist derzeit in der Stadtgalerie Waidhofen zu sehen. Der Wiener Künstler Gernot Schauer zeigt aktuelle Werke. Die Chefkuratorin und Direktorin der Albertina Modern, Angela Stief, strich bei der Vernissage am Freitag der Vorwoche in ihrer Laudatio die Vielschichtigkeit von Schauers Oeuvre hervor. „Es ist ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Oberflächen, die Schauers Werk so einzigartig machen“, sagte Stief. „Durch viele Überarbeitungsprozesse entstehen Bilder, die keiner Mode folgen, keiner Kunstströmung verpflichtet sind und keinem Diktum folgen.“

Foto: Michael Rainbauer, Michael Rainbauer

Die Ausstellung zeigt einen Einblick in das malerische Werk der letzten Jahre. Dieses reife Werk ist geprägt von einem freien experimentellen Malprozess im großen Format. Unabhängig von den jeweils aktuell angesagten künstlerischen Strömungen arbeitet Schauer autodidaktisch, wo er in einer prozesshaften Arbeitsweise die Möglichkeiten der Abstraktion immer wieder durchspielt und infrage stellt und so zu überraschend neuen Bildfindungen gelangt.

Kulturstadträtin Gudrun Schindler-Rainbauer dankte Stadtgaleristin Klaudia Stöckl und Ina Reuter für die exzellente Vorbereitung und Ausrichtung der Ausstellung mit Blumen.

Ausstellungsdauer: bis 5. November, Fr 16–19 Uhr, Sa 10–13 Uhr, So 15–18 Uhr.