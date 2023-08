Edle Oberflächen in Ybbsitz

„Gold und Rost mögen wohl nicht gegensätzlicher sein“, heißt es in der Einladung zur aktuellen Ausstellung der Niederösterreichischen Gesellschaft für Kunst und Kultur (NÖART), die am Freitag im Festsaal des FeRRUM von Bürgermeister Gerhard Lueger und Ausstellungskurator Hartwig Knack eröffnet worden ist.

21 international renommierte Künstlerinnen und Künstler zeigen in 101 Arbeiten ihren Zugang zu Oberfläche und Material und spielen mit Glanz, Schimmer, Rauheit und Glätte, optisch wie stofflich. „Häufig setzen Künstlerinnen und Künstler in ihren Werken Gold und Rost so ein, dass nicht eine, sondern gleichzeitig mehrere unterschiedliche, zum Teil widersprüchliche Lesarten möglich sind“, betont Kurator Knack.

Ein Wiedersehen gibt es bei der Ausstellung mit dem im Iran geborenen Künstler Behruz Heschmat, der drei Kleinskulpturen zeigt. Ein Großwerk des Künstlers ist vor mittlerweile drei Jahrzehnten in Ybbsitz entstanden, nämlich die Arbeit „Zirkus in der Landschaft“, die hoch über dem Marktplatz am Maisberg als eine Art einschlagender Metallblitz wahrgenommen wird und Gästen wie Einheimischen gerne als plakatives Fotomotiv dient.

Die Ausstellung ist bis 14. September im FeRRUM zu Gast und kann während der Öffnungszeiten des Museums – Montag 13 bis 17, Dienstag bis Freitag 10 bis 17, Samstag 9 bis 16 und Sonntag 10 bis 16 Uhr – besucht werden.