Matriarchinnen in Stadtgalerie Waidhofen/Ybbs

Werbung VOESTALPINE Anzeige Kaltband-Profi fertigt Sägen aus Bimetall

Fotoimpressionen aus China, Indien und Indonesien stellt die Foto-Künstlerin Maria Haas seit Freitag in der Waidhofner Stadtgalerie auf Einladung von Galeristin Klaudia Stöckl aus.

Die brillanten und präzise komponierten Bilder verbindet eine inhaltliche Richtschnur: Sie rücken Proponentinnen aus matriarchalen Gesellschaften, in denen Frauen traditionell die Oberhäupter der Familien bilden, aus drei asiatischen Regionen in den Fokus.

Dabei ist es die unerreichte Kunst der Fotografin, die Frauen so abzulichten, dass sie vor dem kulturellen Hintergrund ihrer Dorfgesellschaft natürliche Autorität ausstrahlen. Das gelingt ihr bei betagten Damen genauso wie bei heranwachsenden Matriarchinnen im Mädchenalter.

„Ich interessiere mich sehr für einzigartige Menschen, Kulturen und Gesellschaftsformen. Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass es noch ein paar wenige Gesellschaften mit matriarchalen Strukturen gibt“, sagt Haas. Die Prachtpublikation zu den Bildern mit dem Titel „Matriarchinnen“ hat Haas in Zitaten und 193 Farbfotografien aufgelegt. Der Bildband ist in der Stadtgalerie erhältlich.

Die Ausstellung ist bis 10. Juli an Freitagen von 16 bis 19 Uhr, an Samstagen von 10 bis 13 Uhr und an Sonntagen von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.