Schau in Waidhofen an der Ybbs erzählt vom Leben alter Häuser

Ungewohnte und überraschende Einblicke bietet die Ausstellung „Vom Leben der alten Häuser“, die am Samstag, 23. September,18 Uhr, im ehemaligen Gasthaus Kropf am Oberen Stadtplatz 25 in Waidhofen an der Ybbs eröffnet wird. Für das gleichnamige Dokumentationsprojekt im Stadtzentrum der Ybbstalmetropole wurden Fotos, Erinnerungen und Stimmen von Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern gesammelt, die deren Beziehung zum jeweiligen Haus und zur Stadt beschreiben.

Ein Projektteam, bestehend aus der Architektur- und Wohnbauforscherin Julia Lindenthal und der bildenden Künstlerin und Filmemacherin Susi Jirkuff hat sich dafür seit Oktober 2022 auf Spurensuche begeben. „Neben der Chronik der Häuser war interessant, welche Menschen das Gebäude geprägt haben, welche Geschichten in den Häusern gespeichert sind, welche Berufe darin ausgeübt wurden, in welchen Wechselwirkungen Wohnen und Arbeiten zueinander standen, welche Rolle die sozialen Gefüge und die Lebensbedingungen spielten und welche Veränderungen der Stadtkern über die Jahrzehnte erfahren hat“, sagen die beiden.

Bei der Eröffnung der Ausstellung am Samstag, 23. September, 18 Uhr, warten nach der Begrüßung durch Bürgermeister Werner Krammer Liveperformances und ein kleiner Imbiss auf die Besucherinnen und Besucher. Zum Abschluss der Ausstellung am Freitag, 29. September, 19 Uhr, geht eine hochkarätige Diskussionsrunde zum Thema Denkmalschutz mit Clemens Reinberger, zuständiger Gebietsreferent des Landeskonservatorats für Niederösterreich, und Wojciech Czaja, Architekturjournalist (Der Standard) und Mitglied des Gestalungsbeirats in Waidhofen, über die Bühne.