Waidhofner Künstlerin Dagmar Schauer zeigt Werke in Rom

Werbung

Von Freitag, 27. Jänner, bis Donnerstag, 9. Februar, findet in der Medina Art Gallery in Rom die Ausstellung „La Purezza della Natura – Rome Edition“ statt. Dort wird auch die Waidhofner Künstlerin Dagmar Schauer mit fünf ihrer Werke vertreten sein. Schauer studierte ab dem Jahr 1999 an der Wiener Kunstschule Malerei und Druckgrafik, schloss nach zweimaliger Babypause das Studium 2006 ab und ist seither als freischaffende Künstlerin tätig.

Dieses Werk mit dem Titel „Wir halten Wache“ ist eines der fünf Acryl-Bilder von Dagmar Schauer, die bei der Ausstellung in Rom zu sehen sein werden. Foto: Bild: Dagmar Schauer

Thema der Ausstellung sind die vielfältigen Beziehungen zwischen Mensch und Natur und wie sich diese im Laufe der Zeit verändern. Von Malerei über Skulptur, digitale Kunst und Fotografie, bis hin zu In stallation und Performance werden sich die teilnehmenden Künstlerinnen und Künstler auf unterschiedlichste Weise mit diesem Thema befassen. „Beim Betrachten der Kunstwerke haben wir die Möglichkeit, über die einzuschlagende Richtung und über die Folgen der immerwährenden Interaktion zwischen Natur und Mensch im Lauf der Dinge nachzudenken“, meint Kuratorin Loredana Trestin.

Dagmar Schauer nimmt mit fünf im vergangenen Jahr entstandenen Acryl-Gemälden an der Ausstellung teil. Ausgangspunkt ihrer Teilnahme war der Social-Media-Auftritt der Künstlerin, wie sie erzählt: „Ich bin die letzten drei Jahre mit Unterbrechungen auf Instagram und die Galeristin der Medina Art Gallery hat mich angeschrieben, dass ihr meine Bilder gefallen und gut zum Thema der Ausstellung passen würden. Ich wurde daraufhin eingeladen und habe diese Möglichkeit gerne ergriffen.“

Bei der Entstehung ihrer Bilder lässt sich Schauer vom Entstehungsprozess selbst leiten und inspirieren, wie sie erzählt: „Ich habe meist ein ungefähres Thema im Kopf, aber nichts Konkretes. Dann fange ich einfach zu malen an und muss immer wieder Pausen machen, um das Bild anzuschauen, bis ich spüre, wie ich weitermachen muss.“

Nach vielen Einzel- und Gruppenausstellungen in Wien und Niederösterreich freut sich Schauer auf die Teilnahme an dieser internationalen Ausstellung zeitgenössischer Kunst, von der es auch einen digitalen Katalog geben wird. Einen Überblick über das bisherige Schaffen der Künstlerin bietet auch ihre Website www.dagmarschauer.com .

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.