580 kamen zu Ybbsitzer Messermarkt

Der Sonntag stand in Ybbsitz ganz im Zeichen des internationalen Messermarkts. 38 Aussteller aus Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, der Ukraine und Südafrika boten ihre hochwertigen Produkte an. Im Laufe des Tages besuchten 580 Gäste den Markt, der für Sammler, Waidleute und Messermacher nicht nur fertige Messer, sondern auch Klingen, Schafte, Etuis und anderes Material zum Messermachen anbot.

Am Stand von Martin und Peter Huber aus Deutschland gab es interessante Klingen zu sehen. Foto: Lugmayr

Eine Fachjury wählte aus den angebotenen Messern die qualitativ höchstrangigen aus dem Angebot. Das beste feststehende Messer kam aus Südafrika. Der inzwischen in Kärnten lebende Messermacher Paul Baleta hatte dieses im Sortiment. Das beste Klappmesser hatte Stefan Gobec aus Österreich eingereicht. Hans Birchner aus Deutschland wurde für seine Klingen mit einem Sonderpreis ausgezeichnet.

Miroloslav Váradi aus der Slowakei bot hochwertige Messer an. Foto: Lugmayr

„Der Messermarkt war wieder ein toller Erfolg“, sagte Bürgermeister Gerhard Lueger im Rückblick nach dem Messermarkt. Denn Ybbsitz erarbeitet sich mit dem Messermarkt zusätzlich zu den diversen Schmiedekursen, dem im zweijährigen Rhythmus stattfindenden Ferraculum und der jährlich abgehaltenen Schmiedeweihnacht immer stärker den Ruf eines herausragenden Kompetenzzentrums, was Schmiedearbeit angeht.

Am Stand der Erlauftaler Petra Rumpl-Sederl und Andreas Behrend herrschte großes Interesse. Foto: Lugmayr

Mit der von Ybbsitz vor zwei Jahrzehnten ausgegangenen Gründung des Rings der europäischen Schmiedestädte, bei dem Bürgermeister a. D. und Präsident des Schmiedezentrums Josef Hofmarcher bis 2010 zehn Jahre lang den Vorsitz geführt hat, wird der Ruf der Ybbsitzer Schmiede nach ganz Europa getragen. Mit der Anerkennung von „Schmieden in Ybbsitz“ als immaterielles Kulturerbe der UNESCO wird dieser Ruf bis in die UNO-Standorte Genf und New York getragen. Ybbsitz führt überdies aktuell den Vorsitz im Kulturerbe-Beirat des Rings der Schmiedestädte und lädt im nächsten Jahr zur Generalversammlung des Rings der europäischen Schmiedestädte ins Ybbstal.