Städtebund-Rechtsausschuss tagte in Waidhofen an der Ybbs

Ende Mai tagte der Rechtsausschuss des Österreichischen Städtebundes in Waidhofen an der Ybbs. Magistratsdirektor Christian Schneider begrüßte die 35 Teilnehmerinnen und Teilnehmer herzlich in den Räumlichkeiten von Schloss Rothschild.

Kommunalrechtliche Fragen und europäische Herausforderungen

Der Rechtsausschuss befasste sich unter dem Vorsitz des Wiener Magistratsdirektors Dietmar Griebler sowohl mit kommunalrechtlichen Fragestellungen als auch mit europäischen Herausforderungen. So standen zum Beispiel das neue Mobilitätskonzept für die Stadt Baden und seine vergaberechtlichen Herausforderungen, das Rechtsgutachten des Städtebundes zu möglichen Haftungsfolgen bei der Reduktion von Straßenbeleuchtungen sowie die EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur (Grenzwerte für Grünräume in den Städten) und die Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes zur Behandlung von Daten zur sexuellen Orientierung auf der Tagesordnung. Zudem waren der Status Quo in Sachen Baukartell und die möglichen Folgen für die Städte als auch das Modell einer Mietpreisbremse der Kärntner Landesgruppe des Städtebundes Grundlage von Gesprächen.

Beim Rahmenprogramm am Abend konnten die Gäste dann nach einem schmackhaften Abendessen beim Schlosswirt eine gemeinsame Nachtwächterführung durch Waidhofen genießen.