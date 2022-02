Kematen: IFE-Lehrling holte Bronze

Einen beeindruckenden Medaillenerfolg brachte Joachim Zeitlinger bei den diesjährigen Austrian Skills in Salzburg mit nach Hause. Zeitlinger, der als Lehrling bei Knorr Bremse GmbH Division IFE Automatic Door Systems am Standort in Kematen ausgebildet wurde, gewann im Lehrberuf Maschinenbau CAD die Bronzemedaille.

Geschäftsführer Oliver Schmidt und Lehrlingsverantwortlicher Andreas Leichtfried sind glücklich über den schönen Erfolg. „Wir investieren seit Jahren bewusst in die Lehrlingsausbildung und den Fachkräftenachwuchs – der Erfolg bei den Staatsmeisterschaften hat uns damit bestätigt. Wir sind sehr stolz auf unseren Joachim“, freute sich Schmidt.

