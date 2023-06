Schwanara haben neuen Song am Start

Seit 2018 erfreut die in Wien ansässige Band Schwanara das Publikum mit ebenso erfischenden wie ins Ohr gehenden Austropopsongs. Neben Sänger Fabian Schwan, Gitarrist Tommy Wenig und Schlagzeuger Johannes Gungl zupft der gebürtige Ybbsitzer Manuel Kurz in der Formation den Bass.

Foto: Michael Kramer

Nun hat die Band einen neuen Song am Start. Heute Freitag veröffentlichen Schwanara die Gute-Laune-Single „Leichtes Spü“. Der Song sei ein Gruß an alle, die hin und wieder an sich selbst zweifeln, sagt die Band dazu. Man wolle damit vermitteln, nichts auf die Meinung anderer zu geben, einfach das zu machen, auf das man Lust habe und sich selbst stets treu zu bleiben, denn nur so werde jeder Tag zu einem „leichten Spü“.

Musiker als Kasperlpuppen

Zu dem Song, der frühsommerliche Vibes versprüht, gibt es auch ein Musikvideo. Darin sind die vier Herren von Schwanara als Kasperlpuppen in einer kunterbunten Puppenwelten zu sehen. Als Kasperl, Prinzenpaar und Inspektor lassen sie sich von nichts und niemand etwas verbieten.

Foto: Schwanara

Hören kann man „Leichtes Spü“ auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Das Video ist auf YouTube abrufbar.