Jazz mit Gansch und Muthspiel im Klangraum Waidhofen/Ybbs

Ein Jazzkonzert der ganz besonderen Art boten der Gitarrist Wolfgang Muthspiel und Trompeter Thomas Gansch am 17. Mai auf Einladung von Thomas Bieber im Kristallsaal des Rothschildschlosses. Dass die beiden Musiker einander seit Jugendtagen verbunden sind, erfuhr man dabei in der pointierten Moderation genauso, wie die Musiker die Geheimnisse ihrer Improvisationskunst offenlegten.

Mit Werken von Wes Montgomery und Jazz-Varianten von Beatles Songs wie „She’s leaving home“ begeisterten sie, ebenso mit einer virtuosen Version von Ornette Colemans „When will the blues leave“. Muthspiel brachte seine Eigenkomposition „Raumzeit“ zum Funkeln. Als Zugaben gab es noch das Liebeslied von Kurt Weill. Weill hatte bis dahin als Running Gag des Abends herhalten müssen und bekam so zuletzt noch seine verdient niveauvolle Auflösung.

