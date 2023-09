BBS Weyer: Maturantinnen holten WU OeNB Research Talent Award

Carina Füsselberger und Lisa Wurm, Maturantinnen an der Höheren Lehranstalt für Wirtschaft an den Berufsbildenden Schulen Weyer, beschäftigten sich im Rahmen ihrer Diplomarbeit mit den Fragen, ob und wie junge Erwachsene in Österreich ihr Erspartes veranlagen, wie Vermögensaufbau gelingen kann und welche – auch modernen – Formen der Geldanlage ihnen dafür zur Verfügung stehen.

Die Preisträgerinnen mit ihren Eltern und Betreuungslehrerin Margit Bogner (Mitte). Foto: BBS Weyer

Die hohe inhaltliche und methodische Qualität der Arbeit überzeugte die Jury, die sich aus renommierten Professorinnen und Professoren der Wirtschaftsuniversität Wien sowie aus Expertinnen und Experten der Österreichischen Nationalbank zusammensetzte, und wurde mit dem „WU OeNB Research Talent Award 2023“ prämiert. Kürzlich konnten die beiden Maturantinnen gemeinsam mit Lehrerin Margit Bogner, die die Arbeit betreute, den Preis im Rahmen einer Feier in der Österreichischen Nationalbank entgegennehmen.