Familienfreundlichster Betrieb ist aus Ybbsitz

Werbung

Das Ybbsitzer IT-Unternehmen IMC wurde beim NÖ Landeswettbewerb in der Kategorie „Kleinbetriebe bis 20 MitarbeiterInnen“ als familienfreundlichster Betrieb ausgezeichnet. Am Montag der Vorwoche konnten Geschäftsführer Thomas Knapp und seine Gattin und Prokuristin Sandra Knapp bei der feierlichen Prämierung der Siegerbetriebe in St. Pölten den ersten Preis samt Preisgeld aus den Händen von Familienministerin Susanne Raab, Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und des Präsidenten der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Wolfgang Ecker, entgegennehmen.

„Wir haben selbst zwei Kinder und möchten trotzdem beruflich stark agieren“, sagt Geschäftsführer Thomas Knapp. „Daher sehen wir es als Arbeitgeber als unsere Pflicht, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine familienfreundliche Arbeitswelt zu ermöglichen, wo Betreuung, Teilzeit, Pflegezeiten, aber auch gemeinsame Teamaktivitäten mit der ganzen Familie einfach und unbürokratisch möglich sind. Dafür braucht es entsprechende Rahmenbedingungen und vor allem gegenseitiges Vertrauen, das wir bei IMC hochhalten.“

Von insgesamt 48 Bewerbern wurden beim Landeswettbewerb in den Kategorien Klein-, Mittel- und Großbetriebe, Non-Profit-Organisationen und öffentlich-rechtliche Unternehmen je drei niederösterreichische Unternehmen ausgezeichnet, die in Sachen Beschäftigungsformen, Arbeitszeitmodelle, Karenz und Wiedereinstieg, Weiterbildungsmöglichkeiten, familienfreundliche Maßnahmen, Informationspolitik und Unternehmenskultur die Nase vorne haben.

„Wenn man bei uns die IMC-Arbeitswelt betritt, kann es schon vorkommen, dass ein Kleinkind am Boden spielt oder ein Kollege mal schnell die Kinder abholen fährt“, erzählt Prokuristin Sandra Knapp, die den Impuls für die Wettbewerbsteilnahme gab. „Mit der Prämierung haben wir nun schwarz auf weiß eine Anerkennung dafür erhalten, was wir seit Jahren aufbauen und vorleben. Wir sammeln auch schon Ideen, was wir gemeinsam Familienfreundliches mit dem Preisgeld unternehmen werden.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.