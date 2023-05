Leo Klaffner ist Ehrenbürger der Boku

Eine der höchsten Auszeichnungen, die die Universität für Bodenkultur (Boku) zu vergeben hat, wurde dem Direktor der Fachschule Hohenlehen zuteil. Im Rahmen einer akademischen Feier im Gregor-Mendel-Haus in Wien wurde Leo Klaffner am 27. April der Titel „Ehrenbürger der Universität für Bodenkultur Wien“ verliehen.

An der Bergbauernschule Hohenlehen finden seit 1967 Vermessungsübungen der Boku mit Studierenden der Forstwirtschaft und der Kulturtechnik zu Lande und zu Wasser statt. Klaffner hat in seinen 40 Jahren als Lehrer der Schule und besonders seit 1999 als Direktor wesentlich zur Zusammenarbeit mit der Boku beigetragen. Über 8.000 Absolventinnen und Absolventen der Boku haben in diesen 56 Jahren die Vermessungsübungen in Hohenlehen absolviert.

„Die Würdigung von Studienrat Klaffner durch das Rektorat der Universität für Bodenkultur ist auch eine Würdigung der Arbeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hohenlehen zum Wohle der Studierenden und Lehrenden der Boku in all den Jahren“, betonte Reinfried Mansberger in seiner Laudatio in Wien.

In seiner Dankesrede betonte Direktor Klaffner unter anderem launig: „Es stimmt, dass Hohenlehen damit wohl das am besten vermessene Gebiet in Österreich ist.“ Diese hohe Auszeichnung wurde in der Geschichte der Boku seit 1925 erst 69-mal vergeben, und da meist an Universitätsrektoren und höchste Amtsträger.

