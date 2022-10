NÖ Baupreis 2022: Waidhofner Gericht holt Silbermedaille

Am Donnerstagabend wurde der NÖ Baupreis im Glassalon in Neuhaus vergeben. Von rund 80 eingereichten Projekten ging der Sieg an das Betriebsgebäude der Hopferwieser + Steinmayr Installations GmbH in Amstetten.

Platz zwei ging an das Waidhofner Bezirksgericht, das vom Architekturbüro w30 geplant und der MHB – Holz und Bau GmbH aus Waidhofen für die Stadt umgebaut wurde. Das Preisgeld beträgt 7.500 Euro.

„Intensive gestalterische Detail- und Argumentationsarbeit, gemeinsam mit dem Bundesdenkmalamt, ermöglichte unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen an die Barrierefreiheit, räumlicher und sanitärer Situationen sowie der besonderen Anforderungen an Sicherheit, eine bauhistorisch wertvolle, gesellschaftlich relevante Arbeitsstätte attraktiv instand zu setzen“, heißt es in der Jurybegründung. „Die ganzheitlich hochwertig umgesetzte Bauaufgabe stellt somit einen erfolgreichen wie auch wichtigen Beitrag für aktives Bauen im Bestand dar.“

Keine Nachrichten aus Ybbstal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.