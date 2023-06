„Tut gut!“-Plakette in Silber für Gesunde Gemeinde Waidhofen/Ybbs

Im Rahmen der alljährlich stattfindenden „Tut gut!“-Regionalgala wurden in der Ybbser Stadthalle 72 Institutionen aus dem Mostviertel ausgezeichnet. Die Gesunde Gemeinde Waidhofen/Ybbs erhielt für ihr Engagement in der Gesundheitsförderung die Plakette in Silber. Diese ist für drei Jahre gültig.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie motiviert uns, uns weiterhin mit unseren vielfältigen Aktionen und Veranstaltungen für die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger einzusetzen“, sagte die Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde, Julia Winkler.

„Die Ausgezeichneten sind unsere Botschafterinnen und Botschafter für Gesundheit vor Ort. Sie engagieren sich dort, wo die Menschen leben, arbeiten, lernen und kochen, und tragen wesentlich zu einem gesünderen Lebensstil der Bevölkerung vor Ort bei“, betonten Landesrat Ludwig Schleritzko und „Tut gut!“- Geschäftsführerin Alexandra Pernsteiner-Kappl.