Volkstanzgruppe Hollenstein erreichte ersten Platz bei Wettbewerb

Beim heurigen Jugendvolkstanz- & Schuhplattlerwettbewerb im Rahmen des „BurgvoiXFest Auftanzt und Aufg’spüt“ der Landjugend in der Burgarena Reinsberg konnten Niederösterreichs Volkstanzgruppen und Schuhplattlergruppen ihr Können präsentieren. Auch aus dem Ybbstal waren einige Gruppen vertreten.

Insgesamt stellten sich 14 Volkstanz- und Schuhplattlergruppen einer fachkundigen Jury vom Tanzforum der Volkskultur NÖ. Den besten Volkstanzauftritt legte in diesem Jahr die Gruppe aus Hollenstein aufs Parkett. Die Hollensteiner Volkstänzerinnen und Volkstänzer traten in der Gold-Kategorie – der schwierigsten Kategorie des Wettbewerbs – an und erzielten einen ausgezeichneten Erfolg und den Kategoriesieg vor Texing-Kirnberg.

Mit der Volkstanzgruppe des Schulsprengels Hohenlehen-Unterleiten bewies eine weitere Ybbstaler Gruppe ihr Können. Die Tänzerinnen und Tänzer der beiden Landwirtschaftlichen Fachschulen konnten in der Kategorie Bronze einen ausgezeichneten Erfolg erreichen.

Die Erfolge der Volkstänzer und Schuhplattler konnten beim anschließenden Konzert von „Mostviertel Power“ gebührend gefeiert werden.

