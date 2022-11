Waidhofen/Ybbs ist Radhauptstadt

Erstmals wurden Niederösterreichs Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern auf ihre Radfahrfreundlichkeit geprüft und bewertet. Ende Oktober wurden die radfahrfreundlichsten Städte von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko ausgezeichnet. Mit zwei von fünf Sternen durfte sich auch Waidhofen über eine Zertifizierung als „Radhauptstadt“ freuen. Damit würden die Anstrengungen der Städte und Gemeinden im Bereich der Radfahrfreundlichkeit gewürdigt, hielt die Landeshauptfrau fest. Mit der Zertifizierung wolle man einen Ansporn schaffen, den Radverkehrsanteil in Niederösterreich noch weiter zu steigern.

In Waidhofen ist man gerade dabei, das Radwegnetz weiter auszubauen. Bis 2025 sollen alle Nachbargemeinden sicher über eine Radwegverbindung erreichbar sein. „Wir schaffen im Rahmen unseres Mobilitätskonzepts bestmögliche Bedingungen für den Radverkehr, die es in erster Linie ermöglichen sollen, das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel zu nutzen“, sagt Bürgermeister Werner Krammer. „Dadurch fördern wir sanfte Mobilität, die sicher und klimaverträglich ist.“

In die Bewertung von zwei Sternen seien die Verbesserungen des heurigen Jahres für den Radverkehr noch nicht eingeflossen, hält Mobilitätsstadtrat Erich Leonhartsberger fest. „Bei der nächsten Bewertung in zwei Jahren werden unsere laufenden Fortschritte gewiss zu einer verbesserten Bewertung führen.“

Neuer Radweg nach Gstadt bereits befahrbar

Erst vor Kurzem erfolgte die Freigabe des neuen Radwegs vom Vogelsang nach Gstadt auf der ehemaligen Trasse der Citybahn. Damit soll über die beiden ehemaligen Eisenbahnbrücken Gstadt und Feistenau der Lückenschluss an den neu verlegten Radweg nach Ybbsitz sowie an den Ybbstalradweg geschaffen werden. Auch die Betriebsgebiete Kreilhof und Gstadt sind nun an das Netz angebunden. Im Frühjahr soll der neue Radweg offiziell eröffnet werden.

Welche Radverbindung in Waidhofen als nächstes in Angriff genommen wird, ist derzeit noch offen. Das hänge auch davon ab, wie die Gespräche mit den jeweiligen Partnern voranschreiten, hält der Stadtchef fest. Eine Lücke gibt es noch Richtung Gaflenz zwischen der Stadt und der Firma Forster. „Hier brauchen wir noch die Zustimmung der Wasserrechtsbehörde des Bundes, damit wir den Bach entlang der Firma Steiner auskragend überfahren können“, sagt Krammer. Beim Radweg Richtung Böhlerwerk wiederum wolle man einen Radschnellweg realisieren. „Hier muss man noch schauen, wer für den Bau eines solchen Radwegs zuständig ist.“ Für beide Radanbindungen werde man jedenfalls im Budget Vorsorge treffen, sagt der Bürgermeister.

Eine Lücke gibt es auch noch beim Radweg in die Bachwirtsiedlung. Hier sei ein Mehrzweckstreifen oder ein gemeinsamer Geh- und Radweg rechtlich allerdings nicht möglich, hält der Stadtchef fest. Die derzeitigen Sharrows würden deshalb bleiben. Noch in der Grundplanung befindet man sich beim Radweg nach St. Georgen/Klaus. In den nächsten fünf Jahren habe man dafür nicht die nötigen Ressourcen, sagt Krammer.

